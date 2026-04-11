Comment purifier le Sanctuaire de l’expiation (Sorcière de la bonté) dans Crimson Desert ?

Plusieurs sanctuaires de Crimson Desert sont à l’intérieur, ou pas très loin, de la première région d’Hernand. Le Sanctuaire de l’expiation (ou Sanctuaire de la rédemption) se cache en effet juste au-dessus du « A » de Hernand lorsque l’on regarde la map.

En arrivant dans les ruines, tuez tous les ennemis jusqu’à ce que le pourcentage arrive à zéro. Ce n’est que quand vous serez tranquille que vous pourrez commencer à purifier le sanctuaire.

Débutez par la récupération du morceau de pilier. Allez à 50 mètres au nord du réacteur pour entrer dans un bâtiment dans lequel se trouve un petit coffre, mais aussi et surtout le morceau de pilier, en hauteur. Saisissez-le avec votre force axiomatique (L3/LS) et scellez-le avec Triangle/Y pour qu’il rejoigne votre inventaire.

Cherchez à présent le cube d’alimentation. Sortez de la salle et allez au niveau d’une plaque circulaire au sol, juste à côté. Sur cette plaque, tournez la tête vers le sud-ouest pour voir deux petites fenêtres. Passez dans celle du bas pour arriver juste en dessous du cube d’alimentation.

Saisissez-le avec votre force axiomatique. Apportez-le jusqu’au réacteur et glissez-le dans son emplacement dédié sur le réacteur. Fixez-le avec un coup de paume.

Ouvrez ensuite votre inventaire et sélectionnez le chaudron en fonte du coucou pour y récupérer le morceau de pilier appelé Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n° 54-1. Positionnez-le ensuite comme indiqué sur notre capture ci-dessous, puis montez dessus et effectuez un saut de paume pour fixer le pilier. Le réacteur est désormais prêt et la sorcière vous remercie.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de l’expiation au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.