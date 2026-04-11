Comment purifier le Sanctuaire de la foi dans Crimson Desert ?

Rendez-vous à l’extrémité sud-est de la région de Délésyie, dans le secteur de la Forêt grise (« The Grey Forest » quand on regarde la map) pour tomber sur le Sanctuaire de la foi.

Notez que, comme pour chaque sanctuaire, il faut avoir rencontré la sorcière correspondante, ici Lysélia, la sorcière de l’humilité. Libérez ensuite le sanctuaire en tuant suffisamment de disciples d’Antumbra pour être tranquille et commencer à chercher les pièces du réacteur de la zone.

Après la petite cinématique de libération du sanctuaire, sautez en contrebas devant vous et retournez-vous pour voir des ronces bloquer une entrée. Brûlez-les avec une Collecte de lumière, en rappelant qu’il faut brandir votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyer et maintenir L1/LB pour l’activer.

Une fois les ronces disparues, entrez dans la pièce devant vous et remarquez le cube d’alimentation sur la gauche. Saisissez le cube avec votre force axiomatique (L3/LS) et amenez-le au réacteur. Insérez le cube dans son emplacement et enfoncez-le avec un coup de paume.

Depuis le réacteur, faites quelques pas au sud et regardez vers la gauche pour voir une entrée menant dans une salle où flotte le morceau de pilier que vous cherchez. Saisissez-le et amenez-le au réacteur.

Positionnez le morceau de pilier comme indiqué sur notre capture d’écran ci-dessous. Montez dessus et faites un saut de paume (saut + R3/RS) pour fixer le pilier. Le sanctuaire est désormais purifié et Lysélia vient vous donner le Plan II : Sac de transmission du coucou 999K.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la foi au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.