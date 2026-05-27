Factomancer est un « roguelite d’automatisation » dans lequel vous devez bâtir votre usine magique

Même avec de la magie, ça charbonne

Le monde de Karnor a beau disposer de magie, il lui faut quand même des usines pour faire tourner à plein régime certaines productions qui ne peuvent être produites d’un simple claquement de doigts. Factomancer nous demande alors de gérer des installations qui vont transformer des ressources magiques en d’autres choses, avec l’aide d’une mystérieuse technologie.

Vous devrez alors créer des chaînes de production pour augmenter le rythme de cette dernière, en plaçant les bons mécanismes au bon endroit afin d’optimiser votre travail. Si le jeu se présente comme un roguelite, c’est parce que chaque mission est unique. Chaque run consistera à accomplir des objectifs bien précis sur des cartes différentes (avec des terrains qui disposent de leurs propres particularités), avec des événements qui vont venir bousculer votre partie en cours de route. Vous n’aurez pas non plus à disposition des actions illimitées, puisque votre mission sera contrainte à une limite de temps, rendant chaque décision essentielle.

Le tout peut paraître flou pour les personnes qui ne sont pas adeptes de jeux d’automatisation du genre, mais Voltige Games a pensé à eux en sortant aujourd’hui une démo sur Steam qui va vous aider à mieux comprendre ce concept qui peut vite devenir addictif. La version complète de Factomancer est quant à elle attendue pour le troisième trimestre de cette année.