Comment purifier le Sanctuaire de la vénération dans Crimson Desert ?

À l’image de tous ceux liés à Lysélia, le Sanctuaire de la vénération se trouve dans la région de Délésyie. Plus précisément, direction le sud-est, dans le secteur du Mont Bénus et tout près du Bosquet bleu (« Blue thicket » quand on regarde la map).

Ne venez dans ce sanctuaire que si vous avez déjà rencontré Lysélia, la sorcière de l’humilité. Ensuite, ce n’est que lorsque la jauge d’ennemis aura atteint zéro que vous pourrez chercher à redémarrer le réacteur de la zone.

Une fois débarrassé des disciples d’Antumbra, la bonne nouvelle, c’est que vous n’aurez qu’à trouver le cube d’alimentation. Après la petite cinématique de libération du camp, sautez vers le nord et planez pour arriver quelques niveaux plus bas devant un mur suspect. Collez-vous au mur pour pouvoir le soulever avec une Prise de la Nature.

Derrière le mur se trouve tout simplement le cube d’alimentation qui vous intéresse. Saisissez-le avec votre force axiomatique (L3/LS) et amenez-le jusqu’au réacteur. Glissez le cube dans le réacteur, dans son emplacement dédié, et enfoncez-le avec un coup de paume pour que le réacteur redémarre. La sorcière va apparaître et vous remercier, tandis que vous repartez avec le Plan II : Sac de jardinage du coucou.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la vénération au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.