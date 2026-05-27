Perceptum : Le jeu d’horreur psychologique particulièrement angoissant sortira en 2027

Fermez les yeux ou regardez dans le miroir, à vos risques et périls

Avec Perceptum, le studio Duck Reaction change complètement de style par rapport à ses précédents jeux, qui étaient soit plus tournés vers la réflexion (Meaningless), soit vers les bonnes tranches de rigolade entre amis (Turbo Live). L’ambiance n’est pas vraiment la même dans Perceptum, qui se présente comme un d’horreur psychologique dans lequel on enquêtera sur la disparition énigmatique d’une famille. Vous incarnerez ici une médium qui est la seule à vraiment vouloir découvrir la vérité derrière ce drame, mais en fouillant la maison des disparus, vous vous rendrez vite compte que ce lieu est particulièrement dangereux.

Le jeu vous demande d’alterner entre deux mécaniques pour analyser votre environnement. D’abord, en fermant les yeux, ce qui vous rendra vulnérable, mais particulièrement alerte lorsque vous entendrez des sons afin de pouvoir les suivre. Sinon, vous pourrez vous servir de votre miroir pour révéler ce qui n’est pas visible à l’œil nu. Avec parfois des choses qui vous attendent au creux de votre épaule, histoire de bien sursauter.

On découvre tout cela dans cette nouvelle bande-annonce, qui confirme donc que Perceptum sortira l’année prochaine. Le jeu est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.