Comment purifier le Sanctuaire du renoncement dans Crimson Desert ?

Direction tout au nord de la région de Déméniss, et quelques centaines de mètres au nord-ouest de la Vallée de la Tête du Serpent, pour débarquer au Sanctuaire du renoncement.

La purification ne peut se faire que si vous avez déjà rencontré Areciel et visité son abri secret. Ensuite, en arrivant au sanctuaire, il va falloir réduire la jauge de menace ennemie à zéro. Une fois la petite cinématique de libération passée, vous pouvez chercher les pièces manquantes du réacteur de la zone.

En partant du réacteur, grimpez au maximum et allez à l’opposé du sanctuaire, sur le toit. Vous arriverez alors sur un plafond avec des trous. Laissez-vous tomber à travers l’un d’eux pour débarquer dans une salle avec des barreaux de chaque côté.

Passez à travers un trou dans les barreaux côté sud de la pièce. Levez ensuite la tête pour apercevoir un morceau de pilier flottant dans un coin du plafond. Saisissez-le avec votre force axiomatique (L3/LS) et scellez-le dans votre inventaire avec la touche Triangle/Y.

Revenez dans le couloir principal et allez de l’autre côté pour passer à travers un autre trou dans les barreaux d’en face. Une fois la brèche enjambée, allez au bout de la pièce et retournez-vous pour apercevoir le cube d’alimentation cachée dans le plafond. Là encore, saisissez le cube avec votre « grappin » et scellez-le dans votre inventaire.

Retournez au réacteur et ouvrez votre inventaire. Sélectionnez le chaudron en fonte du coucou et choisissez le Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n° 13-3. Faites « Jeter » pour que le morceau de pilier apparaisse à côté de vous.

Saisissez ensuite le pilier et placez-le au sommet de son pilier correspondant comme montré ci-dessous. Une fois bien positionné, montez dessus et faites un saut de paume pour fixer le morceau au pilier.

Faites exactement la même chose pour le cube d’alimentation qui se nomme Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n° 10 dans l’inventaire du chaudron. Dès qu’il est relâché à côté de vous, saisissez-le et glissez-le dans son emplacement dédié du réacteur.

Enfoncez-le avec un coup de paume pour le stabiliser. Le réacteur va ainsi se remettre en marche et la sorcière va vous rejoindre. Vous voilà aussi en possession du Plan II : Cracheur de feu du coucou.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la dévotion au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.