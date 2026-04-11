Comment purifier le Sanctuaire de la dévotion dans Crimson Desert ?

Le Sanctuaire de la dévotion se situe au sud-ouest de la région de Délésyie, à l’ouest des secteurs « Dewhaven » et « Cliff of Despair » lorsque l’on regarde la map.

Assurez-vous bien d’avoir rencontré Lysélia, la sorcière de l’humilité, avant d’espérer pouvoir purifier le sanctuaire. Cassez ensuite la figure aux disciples d’Antumbra pour libérer la zone et commencer la purification.

Lorsque vous faites face au réacteur, tournez la tête vers la droite et montez la marche pour entrer dans un grand bâtiment avec des sortes de cellules sur la droite. Montez sur la sculpture devant vous pour arriver au niveau d’une brèche dans un mur.

C’est là que se trouve le bloc d’alimentation. Saisissez-le avec la force axiomatique (L3/LS) et scellez-le avec Triangle/Y pour qu’il rejoigne votre inventaire.

À présent, retournez-vous pour voir le morceau de pilier flotter au-dessus la sortie. Faites de même : saisissez-le et scellez-le pour l’avoir dans votre inventaire.

Retournez auprès du réacteur et ouvrez votre inventaire pour faire sortir de votre chaudron en fonte du coucou le cube appelé Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n°14. Saisissez-le ensuite, insérez-le dans l’emplacement du réacteur dédié et enfoncez-le avec un coup de paume.

Ouvrez de nouveau l’inventaire pour en sortir cette fois le morceau de pilier appelé Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n°51-4, toujours depuis le chaudron en fonte du coucou. Placez-le au-dessus le bout de pilier correspondant en vous fiant à notre capture ci-dessous. Le réacteur désormais réparé, la sorcière vous remercie et vous débloquez le Plan II : Armure para-givre du coucou.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la dévotion au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.