Le jeu d’action-aventure Fading Echo joue avec les éléments dans une nouvelle présentation de gameplay

Élémentaire, ma chère

Fading Echo figure parmi nos invités pour cette édition de l’AG French Direct, et pour l’occasion, le studio lyonnais Emetria a bien voulu nous dévoiler du gameplay avec un niveau inédit à la clé. Dans le jeu, vous jouerez sans cesse avec les réactions systémiques en manipulant les divers éléments, comme l’eau qui peut être lancée sur de la lave pour créer une plateforme solide.

Cela servira donc pour l’aspect plateforme du titre afin de vous laisser naviguer au mieux à travers les décors, ainsi que pour les différents puzzles qui demanderont une certaine logique, mais Fading Echo est aussi un jeu d’action dans lequel il faudra se montrer agressif pour survivre. Là aussi, votre maîtrise des différentes réactions élémentaires jouera un grand rôle dans les combats en utilisant l’élément le plus adapté en fonction de l’ennemi devant vous. Il faudra aussi prêter un œil attentif aux environnements dans la mesure où certaines plateformes pourront se dérober sous les pieds de vos adversaires si vous glissez dessus.

Fading Echo est pour l’instant prévu pour cet été, et sortira aussi bien sur PC que sur consoles, avec des versions PS5 et Xbox Series à la clé. Une démo est toujours disponible sur Steam.