LavaLoop : Le shoot’em up musical revient nous ambiancer avec une nouvelle démo

Le sens de la mesure

Présenté comme un « music-driven 2D shooter », LavaLoop marquera surtout les esprits pour sa direction artistique plus que colorée de ce monde en proie aux vibrations d’une machine infernale (qu’il faudra évidemment arrêter pour tenter de sauver l’environnement). C’est sur ce rythme qu’il faudra se caler pour trouver le bon tempo et faire face à tous les ennemis, le tout avec une bande-son générée de manière procédurale.

Vous pouvez ici incarner trois personnages différents qui disposent d’arbres de compétences qui ajoutent encore plus de profondeur à ce mélange étonnant, et si leurs capacités sont uniques, le principe des niveaux reste le même et vous demande de bouger au bon moment pour créer de longs combos. On en redécouvre un aperçu pour l’AG French Direct avec une nouvelle bande-annonce de gameplay qui nous présente les différents piliers du gameplay.

LavaLoop est prévu sur PC en 2027, mais vous pouvez dès maintenant essayer la démo du jeu en vous rendant sur Steam. Et si vous souhaitez en apprendre un petit peu plus sur ce projet, n’hésitez pas à consulter notre interview de Louis Rigaud, développeur solo de LavaLoop, réalisée lors de notre précédente édition de l’AG French Direct.