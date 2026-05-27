Outward 2 nous partage 5 conseils pour bien débuter dans un nouveau trailer

Outward 2 vous libère d’un poids

Outward 2 est un RPG en monde ouvert assez unique en son genre. Le jeu fait le choix de proposer une expérience authentique où l’on incarne un simple voyageur, et non un élu béni par le destin. Cette approche exigeante ne fait aucun cadeau, mais elle avait déjà séduit énormément de joueurs sur le premier opus.

Cette suite ambitionne de reprendre cette philosophie tout en améliorant plusieurs aspects qui faisaient défaut au premier jeu, comme les graphismes ou encore le système de combat. Pour ceux qui découvriront pour la première fois le monde d’Aurai, le studio québécois Nine Dots Studio partage cinq conseils indispensables afin d’éviter les erreurs les plus courantes.

En effet, tout le plaisir d’Outward réside dans cette approche réaliste de l’aventure. Que ce soit le poids de votre sac à dos, votre santé et même bien vous orienter.

Le titre est actuellement en phase de bêta fermée depuis le 26 mai 2026, mais les inscriptions sont toujours ouvertes sur Steam si vous souhaitez avoir une chance de l’essayer. Sinon, il vous suffira de patienter un bon petit mois. En effet, Outward 2 sortira en accès anticipé le 7 juillet 2026 sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG.