Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo

Un jeu de plus à ajouter dans votre backlog de l’été

Maseylia: Echoes of the Past fait donc son retour à l’AG French Direct avec une nouvelle vidéo à la clé, ce qui nous donne l’occasion de redécouvrir ce jeu de plateformes dynamique au style épuré (avec une direction artistique inspirée de Moebius, ce qui se remarque aisément) qui repose sur une structure de metroidvania avec une grande map composée de six biomes interconnectés. On remarque que certaines zones offrent une manière de se déplacer qui est différente, et l’exploration de cette grande carte nous demandera de bien ouvrir l’œil si l’on souhaite en dénicher tous les secrets et les passages bien cachés.

Vous pourrez tester tout cela très bientôt dans la mesure où Maseylia: Echoes of the Past était venu pour nous présenter sa date de sortie. Il arrivera donc dans quelques petites semaines, à savoir le 19 juin prochain sur PC. Le jeu sortira plus tard sur PS5, Xbox Series et les deux Switch.

Et si vous n’avez pas envie d’attendre, une démo du jeu est disponible sur Steam. Pour en savoir un peu plus sur ce projet, vous pouvez aussi consulter notre interview de Victor, l’un des créateurs de ce metroidvania, réalisée lors de la précédente édition de l’AG French Direct.