Comment purifier le Sanctuaire de la pénitence dans Crimson Desert ?

Le Sanctuaire de la pénitence vous attend au sud-ouest de la région de Déméniss, quelques centaines de mètres à l’est du Sanctuaire de la tempérance.

Comme toujours en voulant purifier un sanctuaire, vous aurez d’abord à tuer suffisamment d’ennemis pour que la jauge atteigne les 0%. Quand c’est fait, vous pourrez vous occuper de réparer le réacteur, en sachant que cette fois-ci, il n’y a besoin que de trouver un morceau de pilier.

Depuis le réacteur, allez vers l’opposé du sanctuaire et passez une porte devant laquelle se trouvent deux cercueils. À l’intérieur, allez tout de suite à gauche et avancez de quelques pas pour tomber pile devant le morceau de pilier flottant.

Saisissez ce bout de pilier et ramenez-le jusqu’au réacteur en le plaçant comme indiqué sur la capture d’écran ci-dessous, en rappelant que le jeu vous aide à le positionner comme il faut. Montez ensuite dessus et faites un saut de paume (saut + R3/RS) pour réparer le pilier et faire apparaître la sorcière.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la pénitence au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.