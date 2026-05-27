Trackastrophe! nous demande de trouver la bonne voie dans ce jeu d’énigme ferroviaire

Telle est la voie

Pour mieux nous parler de ce que nous réserve Trackastrophe!, Lara Bilalis, directrice artistique, a pris la parole durant notre dernière édition de l’AG French Direct. On y découvre aussi de nouvelles images de gameplay pour ce puzzle-game en vue isométrique, où chaque niveau (plus de 100 dans le jeu final) nous demande de trouver le bon itinéraire pour arriver à destination.

Sur le papier, rien de très complexe, mais les choses vont vite se gâter lorsque l’on entrera dans les différents biomes du jeu, qui mettront en place leurs propres règles avec de nouveaux mécanismes de gameplay.

On en a un exemple avec un biome enneigé, où des plaques de glace viendront retourner notre petit train pour le réorienter dans une certaine direction. Il faut donc prendre en compte à la fois les glissades sur ses plaques et les directions à négocier à la sortie de celles-ci. D’autres biomes apporteront des modifications de gameplay du genre afin de renouveler l’intérêt de chaque puzzle. Il n’y a pas que la locomotive qui va fumer.

Et vous n’avez pas besoin d’attendre très longtemps pour faire chauffer vos neurones, puisque Trackastrophe! sort dès demain sur Steam, le 28 mai. Une démo est aussi disponible sur la plateforme de Valve.