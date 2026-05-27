Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades, la démo est dispo

Comme une boule de flipper

Furyball: Rogue Revenge nous demande de traverser une cité dans laquelle chaque zone est gérée par des gangs, qui pratiquent le dernier sport à la mode, et le plus violent : le Furyball. Vous incarnerez ici une joueuse qui n’a rien à perdre et qui se lance dans une lutte désespérée, armée de sa balle qui aura la particularité de rebondir partout. Plus vous la frapperez, plus elle ira vite, et chaque terrain disposera d’installations spéciales que vous pourrez utiliser pour prendre l’avantage. Comme si vous étiez au beau milieu d’un flipper, en quelque sorte.

Antoine Papot, directeur créatif, et Jean-Baptiste Tar, développeur, nous présentent ici les bases du gameplay de Furyball: Rogue Revenge. Le jeu disposera d’une structure de roguelite avec des compétences à améliorer entre deux runs, afin de monter toujours plus haut au sein de Neo-Arcadia. Vous y croiserez cependant des gangs étonnants, comme les Iron Angels, qui sont décrits comme des golfeurs-bikers. Pour ne rien gâcher, chaque run sera rythmé par la bande-son de The Toxic Avenger (Furi, Cairn).

Testez vous-mêmes ce sport unique avec une première démo pour Furyball: Rogue Revenge, qui est maintenant disponible sur Steam. Le jeu est attendu pour le troisième trimestre de cette année 2026.