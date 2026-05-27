Le mignon jeu d’enquête Ambroise Niflette et la Cloche Pommée parodie le JT de 20 heures dans une vidéo exclusive

David Pujadas, prends ta retraite

Plutôt que de présenter une simple bande-annonce d’Ambroise Niflette et la Cloche Pommée, Topotes Studio a décidé de se montrer un peu plus original en fabriquant un faux JT télévisé dans lequel on découvre le jeu.

Fort d’un Kickstarter réussi avec plus de 25 000 € récoltés sur les 15 000 € demandés, Ambroise Niflette et la Cloche Pommée a su se démarquer grâce à la bouille adorable de ses personnages et sa direction artistique unique avec des animations en stop-motion, le tout inspiré aussi bien par Fantasia que par Professeur Layton ou encore Le Manège enchanté (eh oui).

Le jeu nous propulse dans le petit village de Touvoir-en-Thym-et-Pomme dans lequel Ambroise Niflette devra retrouver le voleur de la Cloche Pommée, qui porte bien son nom. Vous devrez interroger les locaux pour y récolter des indices et surtout des incohérences (même s’ils ont tous l’air sympathiques…), afin de déceler les mensonges des habitants tout en leur présentant les preuves que vous aurez récoltées dans le village.

Ambroise Niflette et la Cloche Pommée n’a malheureusement pas encore de date de sortie, mais il arrivera cette année sur PC. La démo du jeu est disponible sur Steam si vous souhaitez avoir un avant-goût de cette enquête.