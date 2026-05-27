Gobliiins Collection regroupe les 5 point’n click dans une seule compilation, et c’est disponible dès maintenant

Le roi Angoulafre vous convoque

La série remplie d’humour fait donc son grand retour avec Gobliiins Collection, une compilation qui vient célébrer l’histoire de la licence en regroupant les 5 jeux sortis depuis 1991. Elle ne se contente pas de ressortir ces jeux en un seul exemplaire, puisqu’à l’image d’autres compilations du genre, vous retrouverez parfois plusieurs versions d’un même épisode (pour les trois premiers opus), comme la version CD, la version Mac, la version MS DOS…

De plus, un lecteur de musique est également intégré avec la bande-son de chaque jeu, et une galerie de documents et de designs permet de rendre honneur à tout ce qui entoure la licence. On y trouve même des modèles 3D de la boîte de chaque jeu, ainsi qu’une mini-série documentaire qui fait le tour de l’histoire de la saga, notamment via l’interview de son co-créateur, Pierre Gilhodes.

Gobliiins Collection a en plus de cela le mérite de sortir sur consoles, chose inédite pour certains jeux de la licence. La compilation ne nous fera pas attendre plus longtemps puisqu’elle est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.

Une édition Collector indispensable pour les fans

Mais si vous souhaitez encore patienter un peu, vous pourrez vous tourner vers une édition physique qui arrivera à la rentrée, le 24 septembre. Celle-ci sera uniquement disponible pour la version PS5, mais vous aurez le choix entre une édition Standard et une édition Collector. Cette dernière comprendra :

Un exemplaire du jeu

Une boîte Collector’s Edition inspirée par le packaging des jeux PC des années 90

Une disquette

Un livret

Une carte postale signée par Pierre Gilhodes, le co-créateur de Gobliiins

Vous pouvez déjà la précommander en vous rendant sur le site officiel de Red Art Games.