Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements
La coloc’, c’est pas toujours facile, et ça l’est encore moins dans un appartement qui aurait toute sa place dans The Stanley Parable. Les studios Swing Swing Submarine (Seasons After Fall) et La Poule Noire (To Hell With The Ugly) nous promettent une drôle d’aventure avec Looking For Fael, un jeu d’enquête et d’exploration pas comme les autres où vous devrez visiter les différentes pièces d’un appartement qui sont loin d’être ce que l’on trouve dans un T3 en temps normal.
Le loyer ne doit pas être donné
À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois.
En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici.
Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est disponible dès maintenant sur Steam.