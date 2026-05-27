Stardream : Le studio Rebel Pixel nous livre quelques secrets sur ce jeu d’enquête ambiance années 60

La démo du jeu est enfin disponible en français

Vous le comprendrez rapidement en découvrant les premières images de Stardream, le jeu ne prend pas réellement place dans les années 60 que l’on connaît, mais l’esthétique du jeu fait écho à cette période. Car on part ici en direction de l’espace, sur une arche soi-disant utopique, qui cache cependant de nombreux secrets. C’est Darlène, chauffeuse de taxi, qui va les révéler un peu malgré elle, après avoir été embarquée dans une histoire qui la dépasse.

Ici, Darlène devra mener l’enquête en récoltant des indices disséminés dans le décor afin de pouvoir accéder à d’autres lieux bien plus énigmatiques de cette arche. Le jeu sera parsemé de choix importants qui vont bousculer le récit, et pas qu’avec des choix de dialogues. Vous prendrez parfois votre taxi pour aller à différents endroits (car oui, des phases de conduite seront présentes), tout en sachant que vous ne pourrez pas aller à d’autres. Ce sera ensuite à vous de déterminer le sort de ce drôle d’endroit.

Stardream n’a pas encore de date de sortie fixe, en dehors d’un vague « fin d’année 2027 ». Le jeu est attendu sur PC et consoles, et vous pouvez d’ores et déjà tester par vous-mêmes le prologue du jeu en le téléchargeant gratuitement sur Steam, qui est maintenant disponible avec des sous-titres français, ce qui n’était pas le cas auparavant.