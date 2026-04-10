Comment purifier le Sanctuaire de la tempérance dans Crimson Desert ?

Pour trouver le Sanctuaire de la tempérance, rendez-vous au sud-est de la région de Hernand, et au nord de la Forêt de Pororin. Le sanctuaire est érigé au pied d’une falaise.

Sur place, débarrassez-vous des zélotes et autres prêtres d’Antumbra afin d’être tranquille pour remettre en marche le réacteur. Il vous faut un cube d’alimentation et un morceau de pilier du réacteur.

Depuis le réacteur, partez vers le nord et, rejoignez l’icône de cube sur votre minimap jusqu’à tomber sur un trou dans le sol. Laissez-vous tomber dedans pour arriver nez à nez devant le cube d’alimentation.

Saisissez le cube avec votre force axiomatique (L3/LS) puis amenez-le jusqu’au réacteur, dans un emplacement de cube vide, et fixez-le avec un coup de paume.

Occupez-vous à présent du morceau de pilier manquant. Lorsque vous faites face au réacteur, une tour sur la droite est envahie par les ronces. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière.

Visez ensuite les ronces pour les brûler. Attendez bien que les ronces disparaissent puis entrez. Saisissez le morceau de pilier au fond de la salle.

Ressortez avec le bout de pilier et positionnez-le sur le pilier cassé comme indiqué ci-dessous. Montez ensuite dessus et faites un saut de paume (saut + R3/RS) pour réparer le pilier. Élowenn va alors apparaître, signe que le Sanctuaire de la tempérance est complété.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la tempérance au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.