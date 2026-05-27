Le RPG tactique Terrinoth: Heroes of Descent se concentre sur son système de combat dans une nouvelle vidéo

Une plongée au coeur du système de combat

Puisque le titre est développé par une équipe basée en France, Terrinoth: Heroes of Descent a pu se permettre de faire un tour du côté de notre AG French Direct afin de présenter quelques images inédites commentées par Salomé Lagresle, présentatrice de l’émission.

Ce nouvel extrait permet de bien saisir ce que Terrinoth: Heroes of Descent nous proposera dans le feu de l’action, si jamais vous étiez passés à côté de sa démo. Le jeu prend la forme d’un RPG tactique avec des combats au tour par tour, dans lequel vous manier une équipe de 4 héros, que ce soit seul, ou en coopération. Vous devrez déplacer vos personnages sur le terrain en prenant en compte leurs différentes capacités.

L’un d’eux, répondant au nom de Cedwin, pourra par exemple utiliser son grappin pour prendre une position surélevée, ce qui représentera un avantage sur vos adversaires. L’inverse de Kharaze, qui agit ici en tant que tank et qui va à la filoche de manière directe et brutale.

Terrinoth: Heroes of Descent sortira dans le courant de cet été sur PC via Steam et GOG, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series. La démo du jeu est toujours disponible sur Steam.