L’adorable Deer & Boy revient nous charmer en vidéo, une démo est disponible et la sortie se fera en juin

Une démo juste avant la sortie du jeu

Presque cinq ans après son premier passage dans notre émission, Deer & Boy vient donc donner de ses nouvelles à l’occasion de l’AG French Direct pour préciser deux choses importantes.

La première, c’est la sortie d’une démo qui est disponible dès maintenant sur Steam. Cela vous donnera accès à quelques minutes de jeu afin de faire la rencontre de ce duo déjà si attachant. La seconde, c’est la fenêtre de sortie visée par le titre. Le studio ne veut pas encore donner de date trop précise pour le moment, étant donné que les choses peuvent toujours bouger, mais il nous indique ici que Deer & Boy devrait bien sortir dès le mois prochain, soit en juin.

Il ne reste donc plus que quelques jours à patienter avant de vraiment découvrir l’épopée de cet enfant et de ce faon, que l’on veut déjà protéger de toutes nos forces. Les deux nouveaux amis devront résoudre plusieurs énigmes ensemble tandis que l’on verra l’animal évoluer petit à petit en se transformant en cerf. Un voyage qui sera sans doute très émouvant, et qui ne laissera la place qu’au ressenti et aux visuels, puisque le jeu ne comportera aucun dialogue.

Deer & Boy est attendu sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.