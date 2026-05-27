L’adorable Deer & Boy revient nous charmer en vidéo, une démo est disponible et la sortie se fera en juin

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Bien avant son passage sur la grande scène du Summer Game Fest, Deer & Boy nous avait fait l’honneur de dévoiler sa première bande-annonce lors de l’édition 2021 de l’AG French Direct (prends ça, Geoff Keighley). Autant dire que dans notre événement, le jeu de Lifeline est à la maison, et c’est pourquoi il revient aujourd’hui avec de nouvelles images et surtout des informations sur sa sortie.

deer & boy
Deer & Boy

Une démo juste avant la sortie du jeu

Presque cinq ans après son premier passage dans notre émission, Deer & Boy vient donc donner de ses nouvelles à l’occasion de l’AG French Direct pour préciser deux choses importantes.

La première, c’est la sortie d’une démo qui est disponible dès maintenant sur Steam. Cela vous donnera accès à quelques minutes de jeu afin de faire la rencontre de ce duo déjà si attachant. La seconde, c’est la fenêtre de sortie visée par le titre. Le studio ne veut pas encore donner de date trop précise pour le moment, étant donné que les choses peuvent toujours bouger, mais il nous indique ici que Deer & Boy devrait bien sortir dès le mois prochain, soit en juin.

Il ne reste donc plus que quelques jours à patienter avant de vraiment découvrir l’épopée de cet enfant et de ce faon, que l’on veut déjà protéger de toutes nos forces. Les deux nouveaux amis devront résoudre plusieurs énigmes ensemble tandis que l’on verra l’animal évoluer petit à petit en se transformant en cerf. Un voyage qui sera sans doute très émouvant, et qui ne laissera la place qu’au ressenti et aux visuels, puisque le jeu ne comportera aucun dialogue.

Deer & Boy est attendu sur PC via Steam et Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series et Nintendo Switch.

Découvrez tous les jeux de l'AG French Direct sur Steam
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Jaquette de Deer & Boy
Deer & Boy
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Date de sortie : N/C

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L’AG French Direct fait son retour le 27 mai 2026 Cela fait plusieurs semaines que l’on trépigne d’impatience et que l’on a qu’une hâte : vous communiquer la date dans votre agenda. On peut enfin vous le dire : l’AG French Direct reviendra le mercredi 27 mai 2026 à 18h (heure de Paris). Ce rendez-vous désormais incontournable pour la scène française et francophone, commencera comme à son habitude par une conférence d’ouverture qui va durer environ 80 minutes. Au cours de cette émission (proche d’un Nintendo Direct ou d’un Future Games Show pour les nouveaux venus), vous pourrez découvrir de nombreuses bandes annonces, des séquences de gameplay inédites, des coulisses de développement et bien d’autres choses. Une quarantaine de jeux sont attendus, et chaque titre a spécifiquement quelque chose de nouveau à vous montrer. Dans la foulée, vous retrouverez une page Steam regroupant des démos, des créateurs et créatrices de contenus qui mettront en avant l’événement et des interviews exclusives sur notre site. La conférence sera toujours narrée par Salomé Lagresle en français. Mais pour étendre notre portée et montrer au monde entier que le jeu vidéo français est bourré de talents, l’AG French Direct sera aussi doublé pour la…

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