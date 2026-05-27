Silent Planet – Elegy of a Dying World sera un metroidvania pur jus, et nous le montre en images

Du gameplay avec un boss à la clé

Avec une nouvelle vidéo à l’appui, Vertex Zero nous montre à quoi ressemblera son metroidvania Silent Planet – Elegy of a Dying World, où l’on voyagera sur les terres de la planète Thulcandra afin de trouver un mystérieux artefact qui assurerait la survie de l’univers tout entier. Sur le chemin, notre protagoniste devra malheureusement se confronter à des tas d’horreurs avec des monstres à éliminer à la chaîne grâce à votre épée très spéciale ou à diverses compétences que vous obtiendrez au fur et à mesure de votre progression.

Dans cette nouvelle bande-annonce de gameplay diffusée à l’occasion de l’AG French Direct, on découvre un nouveau combat de boss qui aurait toute sa place dans un Castlevania, avec un ennemi très puissant se présentant sous la forme d’une sorte d’évêque à quatre bras, qui invoquera de puissants faisceaux lumineux à travers tout le terrain qu’il ne faudra surtout pas toucher.

Silent Planet – Elegy of a Dying World devrait sortir dans le courant du printemps 2027, donc l’attente continuera un peu. Le jeu est pour l’instant attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, tandis que le studio examine les possibilités pour un portage sur les consoles de Nintendo.