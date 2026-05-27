Le jeu de stratégie en temps réel Painted Kingdoms redonne des couleurs à un royaume ravagé par les flammes

Jonglez entre la casquette de roi, de peintre, et de pompier

Dans Painted Kingdoms, vous incarnez un souverain qui tentera de protéger son royaume contre la menace de l’armée des Cendres. Un ennemi déjà redoutable contre tous les royaumes, mais encore plus dans un monde de papier.

Votre roi a cependant la particularité de posséder le pouvoir de la peinture, et peut faire de cette page blanche un véritable hameau de paix en construisant les bâtiments et les décors appropriés qu’il faudra protéger des flammes. Là où vous jouerez les soldats du feu, c’est lorsque vous utiliserez votre pinceau comme un jet d’eau pour éteindre les incendies avant que vos structures ne finissent en cendres.

Avant l’attaque, vous aurez tout le temps pour réfléchir à la construction de vos défenses en plaçant les bons bâtiments au bon endroit, mais aussi en modifiant la typologie du terrain, comme en créant une forêt pour ralentir les ennemis, ou un point d’eau pour mieux les tenir à distance. Ces lieux pourront aussi attirer des animaux qui vous prêteront main-forte lorsqu’il faudra lutter contre les envahisseurs.

Vous pouvez tester Painted Kingdoms dès aujourd’hui puisque le jeu dispose d’une démo qui a été mise à jour il y a peu sur Steam. La date de sortie du jeu est encore inconnue.