AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces
Et voilà, l’AG French Direct 2026, c’est déjà fini… ou presque. En réalité, pour vous, il ne fait que commencer, puisque vous allez maintenant avoir droit à des tas d’interviews à venir dans les prochains jours avec les studios partenaires de cette édition. Mais surtout, vous allez pouvoir jouer aux jeux présentés avec des dizaines et des dizaines de démos. Mais si jamais vous avez manqué l’émission en direct, alors pas de panique, voici la session de rattrapage.
Le replay de l’AG French Direct 2026
Pour les retardataires ou les personnes retenues au travail malgré cette chaleur étouffante, voici pour vous le replay complet de l’AG French Direct édition 2026. Pendant un peu plus d’une heure, vous découvrirez plus de 40 jeux, dont certains déjà connus, mais aussi d’autres que vous verrez pour la toute première fois.
Une fois cette conférence visionnée, vous pourrez vous rendre sur notre page Steam pour y découvrir tous les jeux et les ajouter à votre liste de souhaits. Une grande partie d’entre eux possède des démos, alors vous aurez sans doute de quoi vous occuper durant ces prochains jours.
Le résumé complet des annonces de l’AG French Direct
Et si vous n’avez pas forcément une heure de votre temps à accorder à l’émission (et c’est bien dommage), vous pouvez aussi consulter toutes les informations sur les jeux présentés ici-même. Ci-dessous, vous retrouverez la liste de toutes les annonces de cet AG French Direct 2026.
- Le RPG tactique Calame se dévoile avec une première bande-annonce de gameplay
- Le jeu de plateforme Kalanoro se présente comme un road-trip musical rempli de lémuriens à sauver
- Ravenswatch : La mise à jour Songs of Thieves est maintenant disponible avec de nouveaux ennemis à combattre
- Distant Shore: Bretagne illustre son gameplay ingénieux inspiré par Portal, Mirror’s Edge et Half-Life
- Feed the Giant mélange jeu de survie et god game dans une sombre forêt où un groupe d’enfants doit s’en sortir
- Cairn nous présente son mode Free Roam qui sera ajouté avec une mise à jour gratuite
- Heave Ho 2 : Le studio Le Cartel revient sur les nouveautés de cette suite de l’un des party-game les plus loufoques
- Far Far West continue de cartonner et célèbre son million de ventes en vidéo
- Mirage Miracle Quest se la joue magical girl dans un RPG au tour par tour avec des éléments de deckbuilder
- Dive or Die: Children of Rain enfile son masque et son tuba pour nous présenter son enfer sous-marin
- Après Decline’s Drops, le studio Le Moulin aux Bulles revient avec Dash’n’Drops, un nouveau jeu d’action et de plateformes
- Beware of the Cartographer! : Le studio Tohu Bohu Games explique comment est né ce jeu autour de la cartographie
- Craving Wisps glisse partout dans une nouvelle vidéo de gameplay, avec une démo à la clé
- Wonderfall nous propose de plonger au cœur d’une étrange version de Paris des années 20 avec une nouvelle démo
- Outward 2 nous partage 5 conseils pour bien débuter dans un nouveau trailer
- Knuckle Paradise ne joue pas les poules mouillées et se montre dans une nouvelle vidéo de gameplay commentée
- Storebound : Échappez-vous d’un magasin terrifiant dans ce jeu d’horreur coopératif qui arrive bientôt en version 1.0
- Le RPG tactique Terrinoth: Heroes of Descent se concentre sur son système de combat dans une nouvelle vidéo
- Prenez l’envol avec Goeland: Seagull Adventure et créez le chaos sur la plage dès la fin de l’année
- Sovereign Tower : Le directeur créatif du jeu, Gobert, nous en dit plus sur le RPG narratif où l’on doit gérer la Table Ronde
- Factomancer est un « roguelite d’automatisation » dans lequel vous devez bâtir votre usine magique
- Silent Planet – Elegy of a Dying World sera un metroidvania pur jus, et nous le montre en images
- Stardream : Le studio Rebel Pixel nous livre quelques secrets sur ce jeu d’enquête ambiance années 60
- Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements
- Trackastrophe! nous demande de trouver la bonne voie dans ce jeu d’énigme ferroviaire
- Le jeu d’horreur coopératif Breach Signal nous enverra aux frontières du réel dès la fin d’année sur PC
- LavaLoop : Le shoot’em up musical revient nous ambiancer avec une nouvelle démo
- Le jeu de plateformes-metroidvania 3D Maseylia: Echoes of the Past sortira tout bientôt et nous le fait savoir en vidéo
- Le jeu de stratégie en temps réel Painted Kingdoms redonne des couleurs à un royaume ravagé par les flammes
- Gobliiins Collection regroupe les 5 point’n clik dans une seule compilation, et c’est disponible dès maintenant
- Le jeu d’action-aventure Fading Echo joue avec les éléments dans une nouvelle présentation de gameplay
- Nocturnal 2 : Le metroidvania s’enflamme dans une bande-annonce, sortie prévue prochainement
- Ambroise Niflette et la Cloche Pommée : Notre interview des membres de Topotes Studio suite à leur participation à l’AG French Direct 2026
- Furyball: Rogue Revenge rend le pinball très brutal dans un mélange entre Mad Max et Hades
- L’adorable Deer & Boy revient nous charmer en vidéo, une démo est disponible et la sortie se fera en juin
- Tiebreakers est annoncé, un run n’gun sportif aux allures de shonen qui s’annonce très intense
On vous remercie une fois de plus pour votre soutien, car l’AG French Direct, et plus précisément ActuGaming, n’existerait pas sans vous !