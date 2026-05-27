AG French Direct : Le replay de l’émission est disponible, voici le résumé de toutes les annonces

Le replay de l’AG French Direct 2026

Pour les retardataires ou les personnes retenues au travail malgré cette chaleur étouffante, voici pour vous le replay complet de l’AG French Direct édition 2026. Pendant un peu plus d’une heure, vous découvrirez plus de 40 jeux, dont certains déjà connus, mais aussi d’autres que vous verrez pour la toute première fois.

Une fois cette conférence visionnée, vous pourrez vous rendre sur notre page Steam pour y découvrir tous les jeux et les ajouter à votre liste de souhaits. Une grande partie d’entre eux possède des démos, alors vous aurez sans doute de quoi vous occuper durant ces prochains jours.

Le résumé complet des annonces de l’AG French Direct

Et si vous n’avez pas forcément une heure de votre temps à accorder à l’émission (et c’est bien dommage), vous pouvez aussi consulter toutes les informations sur les jeux présentés ici-même. Ci-dessous, vous retrouverez la liste de toutes les annonces de cet AG French Direct 2026.

On vous remercie une fois de plus pour votre soutien, car l’AG French Direct, et plus précisément ActuGaming, n’existerait pas sans vous !