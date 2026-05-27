AG French Direct 2026 : La page Steam de l’événement est désormais en ligne, découvrez plus d’une trentaine de démos

De nombreuses démos à télécharger dès maintenant

Cette année encore, vous pouvez jouer à la plupart des jeux qui ont été présentés durant l’AG French Direct. Pour cette édition 2026, vous avez de quoi faire, puisque les studios ont répondu présents pour vous proposer des tas de démos à ne surtout pas manquer. Des démos exclusives, d’autres mises à jour, certaines que vous avez loupées… le choix est large, et cela devrait vous occuper durant un moment.

Comme d’habitude, on ne pourra que souligner l’importance d’ajouter les jeux qui vous plaisent dans votre liste de souhaits Steam. Chaque ajout de la sorte aide énormément chaque studio, puisque cela va ensuite booster la visibilité de chaque jeu. Un petit geste qui ne coûte rien, mais qui aide énormément, alors n’hésitez surtout pas à wishlister tous les jeux qui vous font de l’œil.

Voici la liste complète des démos de l’AG French Direct 2026 :