Comment purifier le Sanctuaire de la révérence dans Crimson Desert ?

Afin de rejoindre le Sanctuaire de la révérence de Crimson Desert, direction le nord de la région de Pailune. Ouvrez votre map et remarquez l’inscription « Silver Wolf Mountain ». Le sanctuaire se trouve à quelques dizaines de mètres au sud-est de cette inscription.

Avant de pouvoir prétendre purifier le sanctuaire, commencez par éliminer suffisamment de disciples d’Antumbra afin que la jauge d’ennemis atteigne zéro. Ce n’est qu’à partir de là que vous pourrez commencer à chercher sereinement les pièces du réacteur.

Cherchez d’abord le cube d’alimentation. Rejoignez le pont détruit au sud-est puis regardez vers le sanctuaire pour apercevoir une grande entrée. Allez-y et montez les escaliers pour arriver rapidement à un cul-de-sac où se trouve le cube. Saisissez le cube via la force axiomatique (R3/RS) puis scellez-le avec Triangle/Y.

À présent, allez chercher le morceau de pilier. Retournez près du réacteur et vous verrez, à quelques dizaines de mètres, un trou qui mène dans une salle. Celle-ci est inondée, et vous devez donc la vider. Rejoignez le niveau inférieur et observez le mur extérieur de la salle. Vous verrez une couche de glace qui colmate une brèche. Donnez un coup puissant avec R2/RT pour briser la glace et faire s’écouler l’eau.

Remontez au niveau du trou et vous verrez que le morceau de pilier est désormais accessible. Visez-le avec la force axiomatique et amenez-le à votre niveau, puis allez au réacteur. Placez le morceau au-dessus son emplacement, en sachant que le jeu vous aide à le tourner comme il faut. Lorsqu’il sera positionné comme sur notre image ci-dessous, montez dessus et faites un saut de paume pour réparer le pilier.

Occupez-vous à présent du cube d’alimentation. Allez le chercher dans votre inventaire en sélectionnant le chaudron en fonte du coucou, puis l’objet Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n°16. Faites « Jeter » avec Carré/X pour le faire apparaître à côté de vous. Avec la force axiomatique, saisissez le cube et glissez-le dans son emplacement sur le réacteur. Enfoncez le cube avec un coup de paume pour que le réacteur se remette en marche.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la révérence au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.