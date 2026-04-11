Comment purifier le Sanctuaire de la transgression dans Crimson Desert ?

Il faut voyager plutôt loin pour trouver le Sanctuaire de la transgression puisqu’il se situe à l’extrémité est de la carte, sur une île à l’est de la région de Délésyie.

Vous ne pourrez purifier le sanctuaire qu’après avoir rencontré Lysélia, la sorcière de l’humilité, et lorsque vous aurez libéré la zone de ses adeptes d’Antumbra.

Mettez-vous ensuite en quête du morceau pilier nécessaire à la réactivation du réacteur. Depuis celui-ci, faites quelques pas en direction du sud-est pour entrer dans un petit passage avec des escaliers. Continuez de serrer à gauche pour tomber sur d’autres escaliers qui vous amènent au niveau inférieur. Descendez d’autres marches tout en déchirant les toiles d’araignée pour tomber devant le morceau de pilier.

Saisissez-le avec votre force axiomatique (L3/LS) et appuyez sur Triangle/Y pour le sceller dans votre inventaire. Retournez ensuite au réacteur et ouvrez votre inventaire pour sélectionner le chaudron en fonte du coucou puis le Noyau d’alimentation du réacteur à fusion n° 14-4. Il s’agit du morceau de pilier que vous allez faire apparaître à côté de vous en faisant « Jeter ».

Toujours avec la force axiomatique, positionnez-le sur son pilier correspondant comme montré ci-dessous, montez dessus et faites un saut de paume (saut + R3/RS) pour fixer le pilier. Le réacteur est désormais réparé, et Lysélia vient vous remettre le Plan II : Sac de collectes d’insectes du coucou.

Avant de partir, récupérez l’effigie du réacteur. Pour ce faire, positionnez-vous devant la plaque du réacteur composé de plein de petits points disposés en cercle. Brandissez votre arme avec L1+R1/LB+RB et, tout en gardant R1/RB enfoncé, rappuyez et maintenez L1/LB pour activer la Collecte de lumière sur le gros point au centre.

La plaque va commencer à tourner, et il faudra activer la Collecte de lumière à chaque fois que les petits points arrivent au niveau de la barre du haut de la plaque pour les éclairer. Si le timing n’est pas bon, vous devrez recommencer la séquence.

Procédez ainsi jusqu’à éclairer tous les petits points pour faire apparaître l’effigie de la transgression au sommet du réacteur. Vous n’aurez plus qu’à la sceller en utilisant la force axiomatique dessus puis en appuyant sur Triangle/Y.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.