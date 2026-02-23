Guide Resident Evil Requiem

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Resident Evil Requiem. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Resident Evil Requiem

Dans cette section, vous retrouverez les questions souvent posées au sujet du jeu Resident Evil Requiem. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem est le neuvième épisode de la saga principale et numérotée de Resident Evil. Cet opus de la licence horrifique développée et éditée par Capcom se caractérise par l’arrivée d’une nouvelle protagoniste, Grace Ashcroft, aux côtés du retour d’un vétéran, Leon Scott Kennedy. Cette dualité s’exprime aussi via le gameplay, ou les séquences mettant en scène Grace misent sur la discrétion, tandis que celles où l’on contrôle Leon font davantage la part belle à l’action.

Du côté de l’histoire, Grace est une agente du FBI chargée d’enquêter sur une affaire inquiétante, la confrontant directement à son douloureux passé. Un chemin qui lui fera donc croiser la route de Leon, ce qui les entraînera tous les deux dans une périlleuse aventure les plongeant dans les secrets du tristement célèbre incident de Raccoon City.

Quand et où sort Resident Evil Requiem ?

Resident Evil Requiem sort le 27 février sur PC (via Steam et Epic Games Store), PS5, Xbox Series et Switch 2.

Faut-il avoir joué aux anciens épisodes avant de lancer Resident Evil Requiem ?

Prête à fêter ses 30 ans le 22 mars 2026, Resident Evil est une licence désormais tentaculaire, entre les opus principaux, les spin-offs ou encore les remakes. Avoir des notions vis-à-vis de l’histoire de la série, ou connaître certains personnages risque évidemment d’être un plus pour mieux saisir les contours du scénario. Cependant, il est tout à fait possible de se lancer dans Resident Evil Requiem pour une première expérience avec la saga puisqu’il ne semble pas directement lié aux événements des septième et huitième opus.

Resident Evil Requiem se joue-t-il en caméra à la première ou à la troisième personne ?

Les deux. Si de base les séquences avec Grace sont en vue à la première personne, et celles de Leon le sont à la troisième, les options permettent de faire l’inverse, ou bien de mettre à la première ou la troisième personne pour les deux personnages.

Resident Evil Requiem bénéficie-t-il d’un mode coopératif ?

Non, bien qu’il y ait deux personnages jouables, l’aventure principale est exclusivement solo, en nous laissant incarner Grace et Leon à tour de rôle lors de séquences dédiées.

Y a-t-il des microtransactions dans Resident Evil Requiem ?

À quelques heures de la sortie, aucun exemple de microtransaction n’a été dévoilé par Capcom. Mais puisque les précédents titres ont su proposer cette option, il n’est pas impossible que Resident Evil Requiem prenne le même chemin.

Quels sont les différents modes d’affichage de Resident Evil Requiem ?

Aucun mode Performance ou Qualité n’a été annoncé par Capcom pour modifier la résolution ou le taux d’images par seconde.

Resident Evil Requiem est-il doublé en français ?

Oui, Resident Evil Requiem est entièrement traduit et doublé en français.

Resident Evil Requiem prévoit-il des DLC ?

Officiellement, rien n’est annoncé pour du contenu supplémentaire à venir. Maintenant, ce fut le cas pour les septième et huitième opus, il y a donc de très fortes probabilités à ce qu’il finisse par y en avoir.

Quelles sont les différentes éditions de Resident Evil Requiem ?

Resident Evil Requiem dispose de plusieurs éditions, dont notamment une Deluxe, aussi bien en physique qu’en numérique. Voici les détails :

Edition Standard (79,99€)

Le jeu Resident Evil Requiem

Tenue de Grace : Apocalypse (Bonus de précommande)

Deluxe Edition Steelbook (95,99€)

Le jeu Resident Evil Requiem

Un boîtier Steelbook

Tenue de Grace : Apocalypse (Bonus limité/Bonus de précommande)

Tenue de Leon : Film noir

Tenue de Leon : RE4

Tenue de Leon : Apocalypse

Tenue de Grace : Dimitrescu

Tenue de Grace : Film noir

Skin d’arme (S&S M232) : Apocalypse

Skin d’arme (S&S M232) : Film noir

Skin d’arme (Requiem) : Apocalypse

Skin d’arme (Requiem) : Film noir

Filtre d’écran : Apocalypse

Filtre d’écran : Film noir

Porte-bonheur Mr. Raccoon

Porte-bonheur DSO

Pack audio : Raccoon City Classic

Documents : Lettres de 1998

Deluxe Edition numérique (89,99€)

Le jeu Resident Evil Requiem

Tenue de Grace : Apocalypse (Bonus limité/Bonus de précommande)

Tenue de Leon : Film noir

Tenue de Leon : RE4

Tenue de Leon : Apocalypse

Tenue de Grace : Dimitrescu

Tenue de Grace : Film noir

Skin d’arme (S&S M232) : Apocalypse

Skin d’arme (S&S M232) : Film noir

Skin d’arme (Requiem) : Apocalypse

Skin d’arme (Requiem) : Film noir

Filtre d’écran : Apocalypse

Filtre d’écran : Film noir

Porte-bonheur Mr. Raccoon

Porte-bonheur DSO

Pack audio : Raccoon City Classic

Documents : Lettres de 1998

Quelles sont les configurations PC requises pour Resident Evil Requiem ?

Voici les différentes configurations PC recommandées pour jouer à Resident Evil Requiem dans de bonnes conditions :

Configuration minimale

Système d’exploitation : Windows 11 (64 bit)

Processeur : Intel corei5-8500 / AMD Ryzen 5 3500

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : GeForce GTX 1660 6GB / Radeon RX 5500 XT 8GB

DirectX : Version 12

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 11 (64 bit)

Processeur : Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500

Mémoire vive : 16 GB de mémoire

Graphiques : GeForce RTX 2060 Super 8GB / Radeon RX 6600 8GB

DirectX : Version 12

Où acheter Resident Evil Requiem au meilleur prix ?

En bref