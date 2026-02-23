Resident Evil Requiem | Guide Complet
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Fauchinou
Relancée depuis 2017 et un Resident Evil 7 redistribuant un peu les cartes, et embellie avec une fournée de remakes qualitatifs d’anciens opus, la série principale de la licence horrifique de Capcom se poursuit avec Resident Evil Requiem. Un opus particulièrement attendu notamment en raison d’une dualité de gameplay destinée à fournir un bel équilibre entre horreur et action. Sur cette page, nous vous proposons de consulter toutes les informations ainsi que les différentes astuces, guides, et autres secrets du jeu.
Guide Resident Evil Requiem
Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Resident Evil Requiem. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.
FAQ Resident Evil Requiem
Dans cette section, vous retrouverez les questions souvent posées au sujet du jeu Resident Evil Requiem. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.
Présentation Resident Evil Requiem
Resident Evil Requiem est le neuvième épisode de la saga principale et numérotée de Resident Evil. Cet opus de la licence horrifique développée et éditée par Capcom se caractérise par l’arrivée d’une nouvelle protagoniste, Grace Ashcroft, aux côtés du retour d’un vétéran, Leon Scott Kennedy. Cette dualité s’exprime aussi via le gameplay, ou les séquences mettant en scène Grace misent sur la discrétion, tandis que celles où l’on contrôle Leon font davantage la part belle à l’action.
Du côté de l’histoire, Grace est une agente du FBI chargée d’enquêter sur une affaire inquiétante, la confrontant directement à son douloureux passé. Un chemin qui lui fera donc croiser la route de Leon, ce qui les entraînera tous les deux dans une périlleuse aventure les plongeant dans les secrets du tristement célèbre incident de Raccoon City.
Quand et où sort Resident Evil Requiem ?
Resident Evil Requiem sort le 27 février sur PC (via Steam et Epic Games Store), PS5, Xbox Series et Switch 2.
Faut-il avoir joué aux anciens épisodes avant de lancer Resident Evil Requiem ?
Prête à fêter ses 30 ans le 22 mars 2026, Resident Evil est une licence désormais tentaculaire, entre les opus principaux, les spin-offs ou encore les remakes. Avoir des notions vis-à-vis de l’histoire de la série, ou connaître certains personnages risque évidemment d’être un plus pour mieux saisir les contours du scénario. Cependant, il est tout à fait possible de se lancer dans Resident Evil Requiem pour une première expérience avec la saga puisqu’il ne semble pas directement lié aux événements des septième et huitième opus.
Resident Evil Requiem se joue-t-il en caméra à la première ou à la troisième personne ?
Les deux. Si de base les séquences avec Grace sont en vue à la première personne, et celles de Leon le sont à la troisième, les options permettent de faire l’inverse, ou bien de mettre à la première ou la troisième personne pour les deux personnages.
Resident Evil Requiem bénéficie-t-il d’un mode coopératif ?
Non, bien qu’il y ait deux personnages jouables, l’aventure principale est exclusivement solo, en nous laissant incarner Grace et Leon à tour de rôle lors de séquences dédiées.
Y a-t-il des microtransactions dans Resident Evil Requiem ?
À quelques heures de la sortie, aucun exemple de microtransaction n’a été dévoilé par Capcom. Mais puisque les précédents titres ont su proposer cette option, il n’est pas impossible que Resident Evil Requiem prenne le même chemin.
Quels sont les différents modes d’affichage de Resident Evil Requiem ?
Aucun mode Performance ou Qualité n’a été annoncé par Capcom pour modifier la résolution ou le taux d’images par seconde.
Resident Evil Requiem est-il doublé en français ?
Oui, Resident Evil Requiem est entièrement traduit et doublé en français.
Resident Evil Requiem prévoit-il des DLC ?
Officiellement, rien n’est annoncé pour du contenu supplémentaire à venir. Maintenant, ce fut le cas pour les septième et huitième opus, il y a donc de très fortes probabilités à ce qu’il finisse par y en avoir.
Quelles sont les différentes éditions de Resident Evil Requiem ?
Resident Evil Requiem dispose de plusieurs éditions, dont notamment une Deluxe, aussi bien en physique qu’en numérique. Voici les détails :
Edition Standard (79,99€)
- Le jeu Resident Evil Requiem
- Tenue de Grace : Apocalypse (Bonus de précommande)
Deluxe Edition Steelbook (95,99€)
- Le jeu Resident Evil Requiem
- Un boîtier Steelbook
- Tenue de Grace : Apocalypse (Bonus limité/Bonus de précommande)
- Tenue de Leon : Film noir
- Tenue de Leon : RE4
- Tenue de Leon : Apocalypse
- Tenue de Grace : Dimitrescu
- Tenue de Grace : Film noir
- Skin d’arme (S&S M232) : Apocalypse
- Skin d’arme (S&S M232) : Film noir
- Skin d’arme (Requiem) : Apocalypse
- Skin d’arme (Requiem) : Film noir
- Filtre d’écran : Apocalypse
- Filtre d’écran : Film noir
- Porte-bonheur Mr. Raccoon
- Porte-bonheur DSO
- Pack audio : Raccoon City Classic
- Documents : Lettres de 1998
Deluxe Edition numérique (89,99€)
- Le jeu Resident Evil Requiem
- Tenue de Grace : Apocalypse (Bonus limité/Bonus de précommande)
- Tenue de Leon : Film noir
- Tenue de Leon : RE4
- Tenue de Leon : Apocalypse
- Tenue de Grace : Dimitrescu
- Tenue de Grace : Film noir
- Skin d’arme (S&S M232) : Apocalypse
- Skin d’arme (S&S M232) : Film noir
- Skin d’arme (Requiem) : Apocalypse
- Skin d’arme (Requiem) : Film noir
- Filtre d’écran : Apocalypse
- Filtre d’écran : Film noir
- Porte-bonheur Mr. Raccoon
- Porte-bonheur DSO
- Pack audio : Raccoon City Classic
- Documents : Lettres de 1998
Quelles sont les configurations PC requises pour Resident Evil Requiem ?
Voici les différentes configurations PC recommandées pour jouer à Resident Evil Requiem dans de bonnes conditions :
Configuration minimale
- Système d’exploitation : Windows 11 (64 bit)
- Processeur : Intel corei5-8500 / AMD Ryzen 5 3500
- Mémoire vive : 16 GB de mémoire
- Graphiques : GeForce GTX 1660 6GB / Radeon RX 5500 XT 8GB
- DirectX : Version 12
Configuration recommandée
- Système d’exploitation : Windows 11 (64 bit)
- Processeur : Intel Core i7-8700 / AMD Ryzen 5 5500
- Mémoire vive : 16 GB de mémoire
- Graphiques : GeForce RTX 2060 Super 8GB / Radeon RX 6600 8GB
- DirectX : Version 12
Où acheter Resident Evil Requiem au meilleur prix ?
En bref
- Resident Evil Requiem
- Éditeur : Capcom
- Développeur : Capcom
- Genre : Survival-horror – Action
- Prix : 79.99€ (Edition Standard)
- Console : PC – PS5 – Xbox Series – Switch 2
- Date de sortie : 27 février 2026
- PEGI 18
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 27/02/2026