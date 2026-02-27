Solution des mini-jeux d’analyse des atomes

Dans le centre de soins de Rhodes Hill de Resident Evil Requiem, il existe deux microscopes laser capables d’analyser vos échantillons de sang, dont nous vous dévoilons l’emplacement dans un article dédié.

Le premier microscope laser se trouve au rez-de-chaussée, dans l’aile est, dans le Labo d’analyses sanguines. Vous le rencontrerez forcément en obtenant le collecteur de sang, ainsi que l’échantillon de sang (dénaturé).

Le deuxième microscope laser se trouve au 1ᵉʳ étage de l’aile ouest, dans un coin de la salle Bureau, dont l’accès est bloqué par un zombie qui a horreur du bruit.

Que vous choisissiez l’un, ou l’autre pour faire vos analyses d’échantillons, il faudra passer par ces fameux mini-jeux d’analyse d’atomes. Le but est que tous les atomes finissent par être de couleur rouge, en appuyant dessus. Le problème, c’est que tous les atomes adjacents inversent leur couleur. Il faut donc procéder habilement. Voici les solutions :

Analyse des atomes de l’échantillon de sang (dénaturé)

: Il s’agit de l’analyse la plus simple puisqu’elle peut se résoudre en un seul coup. Partez de la seule extrémité grise, et activez l’atome directement lié. Récompense : En cas de succès, vous débloquerez la formule de fabrication des munitions de pistolet et de l’injecteur hémolytique.

Analyse des atomes de l’échantillon de sang (convergent)

: Faisable en deux coups, complétez cette analyse comme suit. Remarquez l’espèce de losange formé par quatre atomes. Appuyez sur une des deux pointes grises de ce losange puis appuyez sur la pointe opposée pour colorier toute la séquence. Récompense : En cas de succès, vous débloquerez la formule de fabrication des remèdes injectables et des munitions 12,7×55 mm pour le Requiem.

Analyse des atomes de l’échantillon de sang (réversible)

: Cette analyse est réalisable en quatre coups minimum. Commencez par appuyer sur l’atome pile au centre de la figure géométrique. Appuyez ensuite sur la seule extrémité grise connectée à deux autres atomes gris. Après cela, touchez un des deux atomes gris reliés à l’atome rouge du centre, pour finir par toucher l’atome gris qui est lié aux deux autres atomes gris restants. Récompense : En cas de succès, vous débloquerez la formule de fabrication des stéroïdes (vie supplémentaire) et des stabilisateurs (dégâts d’arme à feu supplémentaires).

Si la biologie n’a plus de secrets pour vous mais que vous avez d’autres questions ou des collectibles à aller chercher dans Resident Evil Requiem, allez voir notre guide complet sur le jeu.