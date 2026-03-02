Emplacement des serrures simples et des crochets

Se lancer dans le crochetage dans Resident Evil Requiem n’impose aucun mini-jeu particulier. En possession d’un crochet, il suffit d’interagir avec une serrure, de sélectionner l’outil, et le tour est joué. Il existe très exactement cinq crochets pour cinq serrures donc, à la différence d’un The Last of Us, nul besoin de calculer ses ressources pour déverrouiller tiroirs et casiers.

Notez qu’un meuble crocheté apporte toujours comme récompense une portion de métaux rares. Couplée à du sang, une dose de métaux rares vous permet de créer deux balles de Requiem. Un matériau extrêmement précieux, donc.

Crochet #1

Emplacement : Chronologiquement, le premier crochet que vous pouvez récupérer se trouve au 1ᵉʳ étage de l’aile est de Rhodes Hill, dans la salle de sauvegarde du Bureau du chercheur en chef. En entrant, serrez à gauche pour apercevoir le crochet sur un petit meuble, près des fenêtres.

Crochet #2

Emplacement : Le deuxième crochet que vous pouvez obtenir vous attend dans le Bureau du concierge, dans l’aile ouest de Rhodes Hill. Il faut avoir déverrouillé l’accès à la deuxième partie de l’aile grâce au bracelet d’identification Nv.1. Une fois dans la salle de sauvegarde, fouillez les casiers. Dans l’un d’entre eux, vous trouverez un crochet.

Crochet #3

Emplacement : Le troisième et dernier crochet accessible dans le centre de soins de Rhodes Hill ne se trouve pas loin du crochet précédent. Rendez-vous dans la salle Bureau, au 1ᵉʳ étage de l’aile ouest. Le crochet repose sur l’un des bureaux au centre de la pièce.

Serrure simple #1

Emplacement : Le premier tiroir à serrure simple que vous pouvez croiser se situe juste après la Cuisine du rez-de-chaussée du centre de soins de Rhodes Hill. Dans le couloir passant devant les Toilettes, allez au bout pour arriver à cul-de-sac. Le tiroir vous attend sur votre droite.

Serrure simple #2

Emplacement : Un deuxième tiroir à serrure simple se trouve au 1ᵉʳ étage de l’aile ouest du centre de soins, juste à côté de la porte d’entrée du Bureau du président.

Serrure simple #3

Emplacement : Le dernier tiroir à serrure simple du rez-de-chaussée du centre de soins vous attend dans l’Accueil de l’aile est. Près de la cheminée à droite, en entrant.

Crochet #4

Emplacement : Rendez-vous cette fois dans le sous-sol du centre de soins de Rhodes Hill. Progressez jusqu’à devoir entrer dans la Chaufferie, où se trouve une boîte à outils et la clé en T. Cette zone est légèrement inondée et vous infligerait un coup de jus si le courant est mal distribué. Il faut donc placer le connecteur près de l’accès à l’arrière de la Chaufferie. Une fois dans cette zone, faites le tour de la structure au milieu pour apercevoir, dans l’eau, le crochet.

Crochet #5

Emplacement : Dernier crochet accessible au niveau du sous-sol du centre de soins de Rhodes Hill, il faut se rendre dans la salle du transpalette et du deuxième connecteur. Le crochet se trouve dans la ventilation au niveau du sol. Vous pouvez y accéder directement depuis cette zone ou bien passer par l’Atelier près des cellules, en déboulonnant la grille avec la clé en T. Quel que soit le moyen pour y accéder, le crochet vous attend dans un coin, caché par de la toile d’araignée.

Serrure simple #4

Emplacement : Deux casiers verrouillés sont dans le sous-sol du centre de soins de Rhodes Hill. Le premier est au fond à gauche du Dortoir, en entrant. Nécessite évidemment l’usage d’un connecteur pour ouvrir la salle.

Serrure simple #5

Emplacement : Le deuxième et dernier casier du sous-sol du centre de soins de Rhodes Hill vous attend dans la salle d’Inspection, avec les corps suspendus qui traversent la pièce. Il est même pile sur votre gauche dès votre entrée dans cette salle.

