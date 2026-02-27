Durée de vie Resident Evil Requiem : Combien de temps faut-il pour terminer le jeu ?

Quelle est la durée de vie de Resident Evil Requiem ?

Fidèle à ce que la licence nous a offert depuis des années, Resident Evil Requiem propose une aventure linéaire, avec quelques points de non-retour et sans possibilité de sélectionner des chapitres. Cette fois, on a un mélange de lieux clos et de zones semi-ouvertes recelant des collectibles, des améliorations et autres secrets.

La progression est rythmée par la résolution de casse-têtes relativement simples, consistant souvent à trouver des clés, actionner des leviers ou retrouver des fusibles. En ne bloquant pas trop longtemps sur ces puzzles, et au milieu d’une progression lisible, l’aventure n’est donc pas très longue, une fois encore.

Histoire principale : environ 10-15 heures

Histoire + exploration complète : environ 15-20 heures

Complétion à 100 % et trophée platine : environ 25-30 heures

Néanmoins, si vous cherchez tous les documents, tous les Mr. Raccoon, tous les porte-bonheur et autres récompenses, le total augmentera un peu. Et puis si chasser les trophées ou terminer à fond ce Resident Evil fait partie de vos défis, une ou deux parties supplémentaires seront requises pour débloquer tous les achievements ainsi que le contenu spécial accessible dans les menus du jeu.

Notez qu’il est toujours question d’une estimation maison du temps de jeu. Le public chevronné tentera peut-être d’optimiser le nombre de parties nécessaires, tandis que d’autres avanceront à tâtons en raison de l’ambiance particulièrement angoissante et tendue par moment. Nous vous conseillons d’ailleurs d’aller jeter un œil du côté de notre guide complet afin de bénéficier de toute l’aide nécessaire.

Resident Evil Requiem est disponible le 27 février sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2.