Quel est le code de la valise du bureau des S.T.A.R.S. ?

Pour espérer mettre la main sur cette mallette, il faut déjà atteindre la zone Centre de Raccoon City de Resident Evil Requiem. Ensuite, rendez-vous au commissariat. La mallette se trouve dans le vestiaire du Bureau des S.T.A.R.S., au 1ᵉʳ étage accessible depuis l’échelle de la Réception. Et donc, plutôt que le bouton d’un coffre traditionnel, il s’agit cette fois d’une combinaison à trois lettres.

Pour pouvoir obtenir la solution, il faut impérativement avoir récupéré le document « Carte de bibliothèque ». Il se trouve lui aussi dans le Bureau des S.T.A.R.S., dans le bureau du capitaine, à l’écart des autres.

Entrez, contournez le bureau et ouvrez le tiroir. Restez bien quelques secondes devant le tiroir pour que la carte de bibliothèque apparaisse. Ramassez-la, lisez-la et il va falloir maintenant partir pour la Bibliothèque.

Une fois, dans la Bibliothèque, montez à l’étage et traversez la passerelle pour arriver devant une porte verrouillée.

Observez ensuite l’étagère de droite, vous pouvez désormais prendre un livre.Examinez-le et ouvrez-le en touchant la tranche de gouttière. Vous tomberez sur une photo. Faites pivoter la photo pour voir marqué « Rebecca Recrue Remarquable ».

À présent, retournez examiner la mallette, et faites pivoter les boutons pour obtenir : RRR. La mallette va s’ouvrir et vous pourrez repartir avec le porte-bonheur Ambition, rendant encore plus redoutable le Requiem.

