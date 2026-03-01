Emplacement et récompense des placards déformés

Pour ouvrir les placards déformés de Resident Evil Requiem, il est nécessaire d’attendre la partie 2 de Leon dans le centre de soins de Rhodes Hill. Vous aurez alors un accès libre et quasi total à la zone.

Fouiller les placards est une activité qui peut aussi s’inscrire dans une volonté globale de passer au peigne fin le centre de soins, en tuant notamment les zombies que vous avez peut-être esquivés avec Grace. Il y a en tout cas des récompenses intéressantes à la clé, entre munitions, porte-bonheurs et autres collectibles.

Placard #1

Emplacement : Juste après le combat contre le Chunk dans le Grenier , l’armoire est sur la droite.

: Juste après le combat contre le Chunk dans le , l’armoire est sur la droite. Récompense : Compensateur (mod d’arme pour l’Alligator Snapper) + document « Code du coffre du sous-sol »

Placard #2

Emplacement : Le placard se trouve au 1ᵉʳ étage de l’aile ouest, dans le couloir entre le Bar lounge et le Bureau du président .

: Le placard se trouve au 1ᵉʳ étage de l’aile ouest, dans le couloir entre le et le . Récompense : 4 Cartouches de pompe + document « Note du plongeur »

Placard #3

Emplacement : Le placard se trouve au 1ᵉʳ étage de l’aile ouest, dans les Archives .

: Le placard se trouve au 1ᵉʳ étage de l’aile ouest, dans les . Récompense : Un mélange d’herbes V+V + 10 munitions de pistolet + Mr. Raccoon

Placard #4

Emplacement : Le placard se trouve dans la petite réserve de la Salle d’archivage de l’aile ouest. Attention, il est nécessaire que la porte ait été ouverte par Grace et le bracelet d’identification Nv.1.

: Le placard se trouve dans la petite réserve de la de l’aile ouest. Attention, il est nécessaire que la porte ait été ouverte par Grace et le bracelet d’identification Nv.1. Récompense : 10 munitions de pistolet + un remède injectable

Placard #5

Emplacement : Ce placard se trouve dans le Cellier , pièce accessible depuis la Cuisine de l’aile ouest. Le Cellier est de base verrouillée, et il est nécessaire de tuer le cuisinier pour récupérer la clé.

: Ce placard se trouve dans le , pièce accessible depuis la de l’aile ouest. Le Cellier est de base verrouillée, et il est nécessaire de tuer le cuisinier pour récupérer la clé. Récompense : Porte-bonheur Connaisseur

