Tous les placards déformés à forcer avec Leon – Resident Evil Requiem
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Alexis
Lors de votre exploration du centre de soins de Rhodes Hill avec Grace, vous aurez remarqué que des placards déformés sont disséminés un peu partout, sans possibilité de les ouvrir. C’est normal, car il faut attendre de pouvoir contrôler Leon pour y remédier. En effet, grâce à sa hache, l’agent DSO en fait son affaire. Dans cet article de Resident Evil Requiem, nous vous listons l’emplacement et le contenu de chacun de ces placards.
Emplacement et récompense des placards déformés
Pour ouvrir les placards déformés de Resident Evil Requiem, il est nécessaire d’attendre la partie 2 de Leon dans le centre de soins de Rhodes Hill. Vous aurez alors un accès libre et quasi total à la zone.
Fouiller les placards est une activité qui peut aussi s’inscrire dans une volonté globale de passer au peigne fin le centre de soins, en tuant notamment les zombies que vous avez peut-être esquivés avec Grace. Il y a en tout cas des récompenses intéressantes à la clé, entre munitions, porte-bonheurs et autres collectibles.
Placard #1
- Emplacement : Juste après le combat contre le Chunk dans le Grenier, l’armoire est sur la droite.
- Récompense : Compensateur (mod d’arme pour l’Alligator Snapper) + document « Code du coffre du sous-sol »
Placard #2
- Emplacement : Le placard se trouve au 1ᵉʳ étage de l’aile ouest, dans le couloir entre le Bar lounge et le Bureau du président.
- Récompense : 4 Cartouches de pompe + document « Note du plongeur »
Placard #3
- Emplacement : Le placard se trouve au 1ᵉʳ étage de l’aile ouest, dans les Archives.
- Récompense : Un mélange d’herbes V+V + 10 munitions de pistolet + Mr. Raccoon
Placard #4
- Emplacement : Le placard se trouve dans la petite réserve de la Salle d’archivage de l’aile ouest. Attention, il est nécessaire que la porte ait été ouverte par Grace et le bracelet d’identification Nv.1.
- Récompense : 10 munitions de pistolet + un remède injectable
Placard #5
- Emplacement : Ce placard se trouve dans le Cellier, pièce accessible depuis la Cuisine de l’aile ouest. Le Cellier est de base verrouillée, et il est nécessaire de tuer le cuisinier pour récupérer la clé.
- Récompense : Porte-bonheur Connaisseur
Retrouvez dans notre guide complet de Resident Evil Requiem d’autres articles s’attardant sur le contenu du jeu, ainsi que des informations regroupées dans notre FAQ.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 27/02/2026