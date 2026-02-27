Liste des récompenses de la salle de jeux

Récupérer les pièces antiques de Resident Evil Requiem a pour objectif de déverrouiller les armoires détenant divers objets très intéressants pour booster Grace. Ces armoires sont dans la Salle de jeux, au rez-de-chaussée, à l’aile ouest. Pour ouvrir l’accès à cette Salle de jeux, il faut d’abord récupérer un rubis dans la boîte à bijoux licorne du Bureau du président, situé au 1ᵉʳ étage.

Une fois la salle accessible, quatre armoires sont disposées du côté de gauche de la pièce, contenant les objets. Voici la liste, mentionnant l’effet de ces objets et le prix qu’il faut débourser pour les obtenir :

Sacoche : ajoute deux emplacements à l’inventaire (3 pièces)

: ajoute deux emplacements à l’inventaire (3 pièces) Stabilisateur : puissance de feu et maniement amélioré (4 pièces)

: puissance de feu et maniement amélioré (4 pièces) Stéroïdes : augmente la santé (4 pièces)

: augmente la santé (4 pièces) Manuel d’utilisation : augmente la capacité du collecteur de sang de 50 (6 pièces)

Rappelons que les pièces antiques peuvent être uniquement dépensées à Rhodes Hill. Veillez bien à débloquer tous les objets avant de partir du centre de soins.

Emplacement des pièces antiques de Resident Evil Requiem

Toutes les pièces antiques du jeu se trouvent à l’intérieur du centre de soins de Rhodes Hill, à l’exception de la 21e. Celle-ci est en effet présente au tout début de votre arrivée dans la cour extérieure, accessible après avoir atteint un certain point du scénario. Soulignons qu’il y a plus de 20 pièces à retrouver, alors que seulement 17 pièces sont nécessaires pour obtenir tous les objets de la Salle de jeux.

Pièce antique #1

Emplacement : En entrant dans le Bureau du gardien, où se trouve le premier point de sauvegarde, tournez la tête à droite pour apercevoir la pièce sur un bureau.

Pièce antique #2

Emplacement : Après avoir passé la Salle à manger avec quelques zombies en train de se goinfrer, vous entrez dans un couloir avec, sur votre gauche, la Salle d’archivage. Allez au bout du couloir pour trouver la pièce antique sur un meuble.

Pièce antique #3

Emplacement : Au 1ᵉʳ étage, dans le Bar lounge, approchez-vous délicatement du piano si vous ne voulez pas alerter les zombies. Sur une des touches, la pièce antique vous attend.

Pièce antique #4

Emplacement : Quand vous le sentirez, tuez la chanteuse zombie du Bar lounge. La pièce antique sera sur son cadavre. Ce peut être avec Leon, ce qui sera plus simple, mais il faudra penser à revenir avec Grace dans un second temps pour ramasser la pièce.

Pièce antique #5

Emplacement : Dans la Salle de jeux au rez-de-chaussée, où vous obtiendrez les prix grâce aux pièces antiques. Une pièce se trouve justement sur la table de la roulette.

Pièce antique #6

Emplacement : Toujours dans la Salle de jeux, allez vers le fond de la pièce, elle se trouve sur le comptoir du bar.

Pièce antique #7

Emplacement : Dernière pièce antique de la Salle de jeux, contournez le comptoir pour vous retrouver derrière, avec deux pots à briser. Un grand et un petit. Brisez le petit avec un coup de couteau pour révéler la présence d’une pièce antique.

Pièce antique #8

Emplacement : Dans l’aile est, et en arrivant dans la Salle d’attente pour la première fois (côté Est donc), une pièce antique vous attend sur une petite table droit devant vous.

Pièce antique #9 et #10

Emplacement : Dans la Salle d’attente de l’aile est, un zombie avec une poche de sang bloque un accès vers un coffre ouvert. Éliminez-le et faites le tour du comptoir pour trouver deux pièces antiques dans le coffre.

Pièce antique #11

Emplacement : Dans l’aile est, à l’est de la Salle d’attente, se trouve une salle qui mène à l’étage supérieur. Au lieu de prendre les escaliers, explorez le bas de la pièce pour récupérer une pièce antique sur une table basse.

Pièce antique #12

Emplacement : Dans la cage d’escalier de l’aile est. Détruisez le vase près du Mr. Raccoon pour tomber sur la pièce.

Pièce antique #13

Emplacement : En entrant dans la Salle de conférence au 1ᵉʳ étage de l’aile est, la pièce vous attend sur un meuble situé sur votre droite.

Pièce antique #14

Emplacement : De nouveau dans la Salle de conférence au 1ᵉʳ étage de l’aile est, venez à bout de la chanteuse zombie. La pièce sera sur son cadavre.

Pièce antique #15, #16 et #17

Emplacement : Trois pièces sont en récompense de l’ouverture du coffre-fort de la Salle d’examen de l’aile est.

Pièces antiques #18, #19 et #20

Emplacement : Trois pièces sont en récompense de l’ouverture du coffre-fort du Bar Lounge.

Pièce antique #21

Emplacement : Dans la cour du centre de soins, accessible après avoir inséré les trois quartz sur la porte du Hall central, une pièce vous attend en bas des escaliers de gauche, sur un fauteuil.

