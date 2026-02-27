Solution du meuble à combinaison du bureau du chercheur en chef

Votre exploration au sein de Resident Evil Requiem va donc finir par vous mener dans le Bureau du chercheur en chef, au 1ᵉʳ étage de l’aile est. Oui mais voilà, n’espérez même pas ouvrir le meuble à combinaison situé dans un coin de la pièce, car un cadenas robuste vous en empêche.

Vous avez désormais deux objectifs à remplir. Trouver d’abord la bouteille de corrosif permettant de dissoudre le cadenas, puis prendre connaissance de la combinaison à rentrer pour obtenir le deuxième quartz, le quartz solaire.

Récupérer le corrosif

Pour mettre la main sur le corrosif, quittez le Bureau du chercheur en chef et allez à gauche une fois de retour dans le couloir. Attention, en approchant pour la première fois du corps et du bracelet d’identification Nv.1, le Chunk, une bête géante et difforme va vous tomber dessus.

Filez au rez-de-chaussée, dans la Salle d’attente, et attendez que le Chunk se dirige vers le couloir de la Salle de traitement pour remonter au premier étage.

Ramassez au passage le bracelet puis continuez vers la Salle de conférence. À l’intérieur, quatre zombies vous attendent, dont une zombie hurlante qui va lâcher sur vous les trois autres. Allez-y petit à petit en n’hésitant pas à reculer, et tirez même une balle de Requiem pour en tuer deux voire trois à la fois, avec un peu de réussite et si vous avez de la marge niveau munitions.

Il est possible que la zombie hurlante se soit retranchée dans le bureau au fond de la Salle de conférence. Si c’est le cas, vous aurez l’avantage du premier tir, mais dès l’assaut lancé, elle se dirigera vers vous.

Une fois le danger pleinement écarté, allez justement voir le bureau de la Salle de conférence pour trouver, sur une table, la bouteille de corrosif. Il est temps de revenir au meuble à combinaison.

Obtenir le quartz solaire

De retour dans Bureau du chercheur en chef, utilisez le corrosif sur le cadenas robuste pour qu’il fonde comme neige au soleil. Vous pouvez désormais tenter d’entrer une combinaison sur le meuble, mais pour avoir la réponse, il faut d’abord regarder deux photos présentes dans la pièce.

Premièrement, il faut récupérer la « Photo du chercheur 1 ». Elle se trouve sur le bureau, à droite lorsque vous êtes au niveau du fauteuil. Elle montre la deuxième moitié de la combinaison.

Deuxièmement, il faut récupérer la « Photo du chercheur 2 ». Elle est posée sur un meuble près des fenêtres, en face de vous lorsque vous entrez dans le bureau. Elle montre la première moitié de la combinaison.

Maintenant que vous avez toutes les cartes en main, examinez le meuble à combinaison et rentrez la séquence suivante : Étoile – Soleil – Lune – Soleil. Vous déverrouillerez ainsi le meuble qui contient le quartz solaire.

Ce n’est pas tout, il y a également à l’intérieur du coffre un carnet relié en cuir, contenant deux documents importants : « Les recherches de Spencer I » et « Ouvrir la boîte de transport d’organes ». Ce dernier est primordial pour la résolution de l’énigme du corps sans organes.

