Battre le cuisinier de Resident Evil Requiem

Vous rencontrerez le cuisinier assez tôt dans Resident Evil Requiem. Il suffit d’arriver dans la Cuisine du rez-de-chaussée pour vite être confronté à lui. Lors de ce premier contact, il ne faut surtout pas essayer de le vaincre, et passer en douceur grâce au chariot à pousser tout en restant caché lorsqu’il s’apprête à se tourner ou à se pencher au-dessus la marmite. Ce n’est que plus tard que vous pourrez le tuer facilement.

En effet, lorsque vous aurez atteint, plus tard, la Salle d’examen de l’aile est, vous ferez la connaissance de l’injecteur hémolytique. Cet objet au liquide violet permet de tuer en un seul coup la plupart des zombies dans une explosion sanglante.

Les injecteurs représentent une ressource limitée mais, en rejoignant un peu plus loin le Labo d’analyses sanguines, vous serez capable d’en créer vous-mêmes en analysant l’échantillon de sang (dénaturé). Assurez-vous donc d’avoir un injecteur hémolytique dans votre inventaire, et retournez dans l’aile ouest pour vous occuper du cuistot.

Le cuisinier sera en train de rôder près de la salle de jeux, dès le premier couloir. Attendez près de la porte du Hall central et, dès que le cuisinier passe devant vous pour se diriger vers la Cuisine, faufilez-vous discrètement derrière lui pour le piquer avec un injecteur hémolytique. Il explosera comme les autres et vous laissera la clé du cellier, contenant notamment le porte-bonheur Casse-dalle.

Retrouvez d’autres collectibles, guides et informations en vous rendant sur notre page complète au sujet de Resident Evil Requiem. On vous dresse par exemple la liste des combinaisons des coffres avec leurs codes et emplacements.