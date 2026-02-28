Tuer facilement le Chunk avec Grace

Vous tomberez automatiquement sur le Chunk lors de la résolution d’un des puzzles de Resident Evil Requiem : le meuble à combinaison du bureau du chercheur en chef. Lorsqu’il vous tombera dessus, il faudra d’abord fuir au rez-de-chaussée et se réfugier, par exemple, dans la Salle d’attente.

À partir de là, le Chunk rôdera dans les couloirs près de la Salle d’examen et de la Salle d’attente. Il est possible de l’esquiver pour continuer l’aventure, mais le tuer vous permettra de débloquer le trophée/succès 🏆 Grace et Goliath et de gagner un porte-bonheur.

La méthode pour le tuer est simple. Comme pour le cuisinier, il faut avoir sur vous un injecteur hémolytique, observer la routine de déplacement du Chunk, et le piquer par-derrière. Seulement voilà, en difficulté Standard tout du moins, un injecteur ne suffit pas, et un deuxième ne suffira pas non plus. Pour le vaincre, soit vous devez utiliser trois injecteurs hémolytiques, soit vous pouvez en utiliser deux avec en supplément une balle de Requiem.

Pensez bien à vous mettre à l’abri entre chaque attaque et, lorsque le Chunk commencera à se ratatiner en laissant échapper des gerbes de sang, ce sera signe que sa mort arrive. Une fois le bougre explosé, vous pourrez ramasser sur le sol le porte-bonheur Œil espion.

Pour d’autres astuces et informations sur Resident Evil Requiem, consultez notre guide complet du jeu.