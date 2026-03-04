Trouver les trois connecteurs et ouvrir les cellules

Le sous-sol de Rhodes Hill est une séquence de Resident Evil Requiem particulièrement stressante. La Fille rôde dans toute la zone, pile alors que vous devez composer avec des salles parfois éclairées, parfois sombres.

Cette gymnastique est symbolisée par les connecteurs, lesquels distribuent le courant selon l’emplacement où ils sont insérés.

Obtenir le premier connecteur

Direction les Cellules pour commencer cette énigme. Une cinématique se déclenche où l’on peut voir Emily retenue captive dans une cellule. Pour la libérer, vous voyez au bout du couloir un dispositif capable de recevoir trois connecteurs. Un premier connecteur est déjà là. Emparez-vous de lui.

En repartant, la Fille surgit au bout du couloir. Par précaution, entrez dans la cellule ouverte sur votre droite pour vous cacher. En s’assurant que la Fille a disparu, il est temps de mettre votre premier connecteur à profit.

Notez qu’avant de poursuivre, il est possible de fouiller l’Atelier ou encore le Dortoir pour y récupérer des ressources, des documents, deux Mr. Raccoon ou encore une formule pour créer des cocktails Molotov.

Récupérer la clé en T

Avant de penser à récupérer, au niveau de la Chaufferie, car il faut récupérer là-bas une clé en T, un outil indispensable pour la suite. Attention, pas à l’entrée principale de la Chaufferie, car le courant sera mis et, avec des câbles électriques qui se baladent et un peu d’eau par terre, vous prendriez un coup de jus. Non, allez plutôt vers l’arrière de la Chaufferie, où se trouve également un emplacement pour le connecteur.

En procédant ainsi, vous progresserez dans la Chaufferie en sécurité. Entrez et poussez la caisse cachant la brèche dans le grillage, puis passez à travers celle-ci. allez ensuite dans la petite zone où se trouve la boîte à outils, et ramassez la clé en T.

Attention en repartant de la Chaufferie, la Fille débarque. Si vous avez une bouteille vide, éloignez-la du grillage, sinon, prenez le risque de vous faire repérer pour l’attirer et faites le tour dans l’autre sens pour repasser à travers le grillage. N’oubliez pas de reprendre votre connecteur et préparez-vous désormais à aller récupérer le deuxième connecteur.

Obtenir le deuxième connecteur

À partir d’ici, vous avez deux manières de procéder. Soit vous passez par le Fourneau et vous insérez le connecteur pour rejoindre la salle du deuxième connecteur, mais vous aurez à affronter un zombie. Soit vous passez par l’Atelier, et vous déboulonnez la grille du conduit qui vous amènera plus discrètement dans la salle du connecteur. On vous conseille la deuxième option.

Peu importe votre choix, vous aurez à gérer un zombie qui fait des va-et-vient entre le transpalette et un bureau. À côté du transpalette et de l’entrée d’une salle bloquée par celui-ci, le deuxième connecteur vous attend. Ramassez-le et prenez en sens inverse le chemin qui vous a amené ici. Pensez à récupérer votre premier connecteur pour en avoir deux sur vous. Vous allez en avoir besoin pour récupérer la clé du transpalette.

Récupérer la clé du transpalette

La prochaine étape consiste à se rendre dans le Bassin de collecte. Vous devez remettre le courant dans la salle, mais un zombie se tient debout devant le panneau du distributeur de courant. Débarrassez-vous de lui, avec un injecteur de préférence.

Ensuite, avec la clé en T, déboulonnez le panneau. Insérer les deux connecteurs puis suivez le seul chemin possible, à travers les ventilations, jusqu’à arriver dans la salle de Traitement.

Vous voici devant un deuxième transpalette, avec un cadavre à proximité. Regardez au sol près de lui pour trouver la clé du transpalette.

Actionnez donc la machine à côté pour libérer l’accès à un bureau contenant une sacoche. Refaites ensuite tout le chemin inverse jusqu’aux connecteurs insérés puis reprenez-les.

Obtenir le troisième connecteur

À présent, passez par l’Atelier puis le conduit au niveau du sol pour revenir dans la première salle du transpalette, où vous avez récupéré le deuxième connecteur. Attention, cette fois, la Fille va débarquer.

Observez bien ces déplacements et, lorsque la voix est libre, foncez à l’emplacement de connecteur pour remettre la lumière et faire fuir la Fille. Ensuite, activez le transpalette avec la clé pour libérer l’accès à la salle d’Inspection.

Entrez pour voir des corps transportés sur des rails. Repérez des espaces suffisamment larges entre les corps pour vous insérer et progresser dans la salle. Attention à ne pas vous faire cramponner par un zombie. De l’autre côté, l’un d’entre eux va tomber au sol. Tuez-le puis poussez le chariot bleu.

Revenez ensuite au début de la salle et tirez la manette pour inverser le sens de défilement des corps. Repassez ensuite à travers l’espace libéré par le chariot puis, grâce au sens modifié, intercalez-vous comme tout à l’heure pour rejoindre le fond de la pièce. Un autre zombie va tomber au sol. Éliminez-le.

Récupérez le sang et les objets dans les alentours puis rejoignez le bout de la chaîne d’approvisionnement. Vous marcherez sur une passerelle pour finalement arriver de l’autre côté de la salle de Traitement, à l’opposé du deuxième transpalette. Sauvegardez et videz le bassin avec la vanne pour passer en face.

Attention, en descendant l’échelle, vous allez vous retrouver pris au piège. Le tapis roulant va se déclencher et vous attirer vous et les zombies vers un broyeur. Fouillez rapidement les côtés du tapis roulant pour récupérer des munitions. Certains zombies vont se lever et vont vous prendre pour cible. Tout en les gérant, attention à ne pas finir dans le broyeur.

Après avoir subi quelques minutes de survie et de tension, le calme revient et vous pourrez monter à l’échelle menant au troisième connecteur. Prenez-le, repassez de l’autre côté (où il y a le point de sauvegarde) et repartez par la grande ventilation.

Vous allez ensuite glisser jusqu’au Bassin de collecte. Montez les marches et tirez la grande manette pour drainer le sang. Vous avez désormais plein de sang à récupérer si besoin, en retournant dans le bassin.

Rassembler les trois connecteurs et ouvrir les cellules

Quand vous êtes prêt, remontez au niveau supérieur grâce à un ascenseur. Attention, le zombie de la salle va se transformer en Blister Head si vous ne l’avez pas explosé. Refaites ensuite le même chemin que tout à l’heure jusqu’au transpalette devant la salle d’Inspection. Vous allez devoir retirer le connecteur, ce qui va couper le courant. Attention, la Fille va surgir du plafond.

Courez donc vous cacher dans le conduit d’où vous venez. Revenez en arrière jusqu’à l’Atelier et reprenez le connecteur branché juste devant. Avec les trois connecteurs en poche, et quand vous serez prêt à partir, insérez-les tous sur le panneau d’ouverture des cellules.

Vous n’aurez alors plus qu’à fuir avec Emily en sprintant et en évitant les zombies, pour arriver jusqu’à l’ascenseur. Ne tardez pas en cours de route

Poussez la palette qui bloque l’ascenseur en matraquant la touche affichée à l’écran. Puis, après quelques instants, vous devrez la matraquer de nouveau pour ouvrir manuellement la porte d’ascenseur. Après une cinématique, vous voici enfin hors de danger, et de retour au rez-de-chaussée du centre de soins.

