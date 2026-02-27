11 conseils pour bien débuter dans Resident Evil Requiem

Choisissez bien votre difficulté de jeu

Il s’agit d’une porte ouverte enfoncée, mais puisque Resident Evil Requiem offre plusieurs modes de difficulté, n’hésitez pas à bien choisir l’expérience qui vous convient. Le mode Standard (Moderne) est bien équilibré avec des sauvegardes infinies, tandis que le mode Standard (Classique), lui, est plus difficile justement en raison d’un nombre de sauvegardes manuelles limité.

Si vraiment vous souhaitez une expérience plus souple, le mode Facile reste évidemment la meilleure option, avec notamment la possibilité d’avoir une aide à la visée. Notez que vous pouvez basculer en Facile après un game over en mode Standard.

Optimisez la gestion d’inventaire

Gérer son inventaire est une mécanique historique de la licence horrifique de Capcom, et Resident Evil Requiem la reprend bien logiquement. En particulier avec Grace, il est fréquent de vite se retrouver dans l’impossibilité de ramasser un élément supplémentaire. Pour éviter cela, servez-vous dès que possible du coffre pour ranger le surplus de ressources.

Sinon, combinez vos herbes pour créer des remèdes, fabriquez des objets, rechargez vos armes pour diminuer la réserve de balles de l’inventaire, mettez vos pièces antiques de côté ou vos objets clés pour uniquement les ressortir quand vous devrez vous en servir, etc. N’oubliez pas non plus de chasser les sacoches pour agrandir votre inventaire. Concernant Leon, une extension de mallette sera disponible, mais sinon vous ne pourrez que vendre votre équipement si vous souhaitez gagner de la place.

Privilégiez parfois l’esquive plutôt que l’affrontement

Les séquences de jeu de Resident Evil Requiem sont bien distinctes, entre la discrétion et la survie avec Grace, et le déferlement d’action du côté de Leon. Lorsque vous contrôlez Grace, vous ne disposerez pas d’assez de munitions pour tuer tout le monde, et certains affrontements frontaux sont même suicidaires. Choisissez donc bien vos cibles et ne tirez que lorsque vous n’avez pas le choix, ou si vous avez de quoi voir venir niveau munition. Un conseil encore plus vrai avec le Requiem, dont les balles sont précieuses.

Gardez constamment votre lampe allumée, à un détail près

Resident Evil Requiem est un jeu sombre afin d’accentuer le sentiment de crainte et de tension. Heureusement, vous disposerez d’une lampe-torche. Et s’il est tentant de l’éteindre face aux zombies pour ne pas se faire repérer, sachez qu’une lampe-torche allumée n’a aucune incidence sur leur comportement. Seule exception, la Fille vous repérera plus facilement à l’utilisation de votre briquet ou d’une lampe. Il s’agit du monstre que vous rencontrez dès votre arrivée à Rhodes Hill avec Grace.

Rechargez régulièrement vos armes

Un conseil tout bête, mais mieux vaut prévenir que guérir. Resident Evil Requiem n’embarque pas de système de rechargement automatique. Enfin, si, mais il se déclenche avec une certaine latence. Lorsque vous videz un chargeur en plein combat et que vous continuez à tirer, vous entendrez un « clic » et le rechargement auto n’interviendra qu’au bout d’une seconde ou deux. Se retrouver à sec en plein gunfight peut aisément causer une perte de points de vie évitable. Voilà pourquoi il ne faut pas hésiter à recharger très régulièrement vos armes, que ce soit entre chaque combat ou dès que vous avez un temps mort lors de l’un d’entre eux.

Maîtrisez la hache de Leon

Bien que notre bien-aimé Leon S. Kennedy puisse disposer d’un véritable arsenal face aux infectés, il ne faut absolument pas sous-estimer sa hache. En appuyant au bon moment lors d’une attaque adverse au corps-à-corps, il est possible de parer et ainsi de ne prendre aucun dégât. Une manœuvre risquée, mais absolument décisive une fois maîtrisée, surtout lors de combats de boss. De plus, la hache permet d’achever un zombie proche de la mort et même de les éliminer discrètement d’un seul coup. Veillez tout de même à aiguiser souvent l’outil pour préserver son efficacité.

Récoltez un maximum de sang infecté pour faire de la synthèse…

Fabriquer des objets est un élément essentiel du gameplay de Resident Evil Requiem, grâce à la récolte du sang infecté via le collecteur de sang. On en trouve sur des cadavres de zombies, via des poches de sang à ramasser ici et là, ou encore en puisant dans des seaux et autres sources copieuses de sang infecté. Récoltez donc un maximum de sang pour être en mesure de créer un maximum d’objets, tout en veillant à garder de côté quelques points de récolte en cas de besoin. Attention, le collecteur de sang n’a pas non plus de réservoir illimité, même s’il est possible de le booster via un manuel d’utilisation présent dans la salle de jeux de Rhodes Hill.

Rassemblez puis analysez les échantillons de sang

Afin de créer de nouveaux objets, ou de nouvelles manières de les faire, il est important de récolter les échantillons de sang colorés présents dans le centre de soins de Rhodes Hill. Après les avoir récupéré, il faut les analyser à un microscope laser, puis résoudre un petit casse-tête pour débloquer de nouvelles formules. Celles-ci pourront vous permettre par exemple de créer des balles de Requiem ou encore des objets pour augmenter votre vie ainsi que les dégâts infligés.

Récupérez et dépensez les pièces antiques

Une bonne vingtaine de pièces antiques sont disséminées aux quatre coins du centre de soins de Rhodes Hill. Grâce à elles, vous pouvez récupérer des lots à la salle de jeux située dans l’aile ouest, au rez-de-chaussée. Sacoche, amélioration de la vie et des dégâts infligés, ou encore accroissement de la quantité de sang récoltable, vous avez tout intérêt à collectionner les pièces antiques. Elles sont souvent visibles sur une table ou un meuble, et parfois en récompense d’ouverture de coffre-fort ou à l’élimination de zombies particuliers.

Soyez attentifs aux informations de votre carte

Resident Evil Requiem est assez arrangeant pour ce qui est de vous livrer des informations importantes afin de mieux naviguer dans les différentes zones du jeu. Munitions, sang infecté, accès ou tiroirs verrouillés, pièces antiques, dès que vous passez à proximité de la plupart des éléments notables de l’aventure, il reste définitivement affiché sur la carte. Si jamais vous avez pu oublier de ramasser l’un d’entre eux lors d’un premier passage, n’hésitez donc pas à jeter un œil à votre map, régulièrement et en détail, afin de ne rien oublier.

Faites à minima une sauvegarde par portion et par chapitre

Comme la plupart des jeux de la licence, Resident Evil Requiem est une aventure linéaire, sans avoir possibilité de relancer un chapitre ou de revenir en arrière, passé certains moments de l’histoire. Il peut donc être particulièrement embêtant d’avoir oublié un collectible, un porte-bonheur ou autre élément important après avoir rejoint une nouvelle zone prématurément. Pour limiter ce genre de cas, faites des sauvegardes distinctes à des moments clés de chaque portion du jeu, que ce soit avec Grace ou Leon.

Pour avoir des astuces, les combinaisons de coffres ou encore l’emplacement des collectibles ainsi que des renseignements sur Resident Evil Requiem, n’hésitez pas à aller consulter notre guide complet. On vous dresse notamment l’emplacement de tous les souvenirs Mr. Raccoon ou encore des échantillons de sang.