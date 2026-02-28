Résoudre le mystère de la roulette de la salle de jeux

Accessible grâce au joyau rouge obtenu dans le Bureau du président du centre de soins de Rhodes Hill, la salle de jeux de Resident Evil Requiem est une zone importante où vous pouvez obtenir la carte d’accès à l’aile est, des pièces antiques ainsi que des récompenses liées à leur dépense. Aussi, il est possible de lancer une roulette.

Au terme d’un tour de roulette, la bille va systématiquement s’arrêter sur l’un de ces trois chiffres : Rouge 7, Noir 15 et Noir 29. Si vous ne faites que tourner la roulette, il ne se passera rien.

En revanche, si vous « misez » une balle de pistolet en tirant sur l’un de ces trois nombres, sur le tapis à côté, AVANT de lancer la roulette, et que la bille termine sur le bon nombre, alors vous obtiendrez une pièce antique.

Exemple : Tirez sur le tapis sur Rouge 7, lancez la roulette, et attendez qu’elle s’arrête. Si la bille s’est arrêtée sur Rouge 7, la pièce apparaîtra sur le tapis, sinon, vous devrez tirer une nouvelle balle de pistolet, soit sur Rouge 7, sur Noir 15 ou sur Noir 29, en espérant tomber sur le bon résultat.

Attention, la roulette ne donnera qu’une seule pièce antique, ce qui est déjà pas mal puisque cela veut dire qu’il est possible de débloquer chaque armoire verrouillée de la salle de jeux sans avoir à tuer les deux zombies chanteuses, ni risquer d’aller déverrouiller le coffre-fort du Bar lounge.

