Liste et emplacement des armes de Resident Evil Requiem

En consultant la liste, vous vous rendrez compte que la très grande majorité des armes rencontrées durant l’histoire principale de Resident Evil Requiem concerne Leon. Néanmoins, il y a aussi deux armes pour Grace, dont une un peu cachée.

La fin de la liste concerne les armes déblocables dans un deuxième temps dans le menu Contenu spécial, une fois l’histoire terminée une première fois. Il faudra dépenser des PC et les armes acquises seront accessibles soit dans un coffre pour Grace, soit via une caisse de ravitaillement pour Leon.

B934

Zone : Rhodes Hill

: Rhodes Hill Emplacement : C’est le premier pistolet à récupérer pour Grace. Il se trouve dans la salle à manger, au sol, en plein milieu du chemin. Faites vite en le ramassant car un zombie va commencer à vous courser.

S&S M232

Zone : Rhodes Hill

: Rhodes Hill Emplacement : Il s’agit du pistolet de Grace. Il se trouve au 1ᵉʳ étage du centre de soins de Rhodes Hill, dans le Bar lounge, allez au niveau du bar et passez derrière le comptoir pour le récupérer.

Alligator Snapper (Leon)

Emplacement : Il s’agit de l’arme de base de Leon.

MSBG 500 (Leon)

Zone : Rhodes Hill – Grenier

: Rhodes Hill – Grenier Emplacement : Ce fusil à pompe s’obtient juste à côté du Chunk en train de dévorer un cadavre.

Compensateur (mod d’arme)

Zone : Rhodes Hill – Grenier

: Rhodes Hill – Grenier Emplacement : Ce mod d’arme se trouve dans la première armoire à ouvrir avec Leon, dans la pièce suivante après le combat contre le Chunk. Il réduit le recul de l’Alligator Snapper.

Classic 70 (Leon)

Zone : Rhodes Hill – Cour du centre de soins

: Rhodes Hill – Cour du centre de soins Emplacement : Ce fusil sniper est automatiquement obtenu durant la couverture de Grace dans sa route vers l’église.

Silencer 9 (Leon)

Zone : À partir de Raccoon City est

: À partir de Raccoon City est Emplacement : Ce pistolet à silencieux s’obtient contre 5500 crédits à la caisse de ravitaillement.

990-TAC (Leon)

Zone : À partir de Raccoon City est

: À partir de Raccoon City est Emplacement : Ce fusil à pompe s’obtient contre 7000 crédits à la caisse de ravitaillement.

Stiri REVO3 A1 (Leon)

Zone : À partir de Raccoon City est

: À partir de Raccoon City est Emplacement : Ce fusil-mitrailleur s’obtient contre 6000 crédits à la caisse de ravitaillement.

GAL (Leon)

Zone : Raccoon City Est

: Raccoon City Est Emplacement : Ce fusil-mitrailleur repose dans un coffret, sur une table dans la même salle que la batterie située dans le Parking souterrain inondé.

Marksman 1A (Leon)

Zone : Raccoon City Est

: Raccoon City Est Emplacement : Ce fusil sniper se récupère dans le conteneur BSAA 03. Vous trouverez ce conteneur au bout de la rue principale. En partant du groupe de soldats BSAA massacrés, allez tout au bout à l’est. Contournez les voitures et montez sur un conteneur grâce à un bout d’échelle. Le conteneur BSAA 03 vous attend juste à côté, en contrebas. Attention aux zombies à l’intérieur.

Lunette à finition argent (mod d’arme)

Zone : Centre de Raccoon City

: Centre de Raccoon City Emplacement : La lunette se trouve dans le conteneur du Parking souterrain du commissariat, accessible après avoir pu vous en échapper par le trou béant derrière la statue du hall principal.

Fusil à pompe W870 Police (Leon)

Zone : Centre de Raccoon City

: Centre de Raccoon City Emplacement : Dans l’Armurerie Kendo, avancez jusqu’à visionner une cinématique. Au terme de celle-ci, retournez-vous pour voir le fusil à pompe sur une étagère, presque caché par la porte.

Mortal Edge (Histoire principale)

Zone : ARK – Leon

: ARK – Leon Emplacement : Il s’agit de la hache du commandant que vous aurez à tuer lors d’un combat de boss. Vous pourrez ramasser la hache sur son cadavre.

Aiguille de Freya (Grace)

Emplacement : Il s’agit d’un pistolet-mitrailleur à acheter dans le menu Contenu spécial contre 4 000 PC.

Kotetsu (Grace)

Emplacement : Il s’agit d’un couteau incassable à acheter dans le menu Contenu spécial contre 5 000 PC.

Matilda IMP (Leon)

Emplacement : Il s’agit d’un pistolet à acheter dans le menu Contenu spécial contre 500 PC.

Ghost Grudge (Leon)

Emplacement : Il s’agit d’un revolver à acheter dans le menu Contenu spécial contre 1 000 PC.

Redemption (Leon)

Emplacement : Il s’agit d’un pistolet (balles de fusil) à acheter dans le menu Contenu spécial contre 3 500 PC.

Carabine Clatter (Leon)

Emplacement : Il s’agit d’un fusil d’assaut à acheter dans le menu Contenu spécial contre 6 000 PC.

Mortal Edge (Leon)

Emplacement : Il s’agit d’une hache à acheter dans le menu Contenu spécial contre 15 000 PC.

N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour avoir des informations supplémentaires et des articles sur les collectibles, les codes de coffres ou encore les puzzles de Resident Evil Requiem.