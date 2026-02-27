Emplacement des organes de Resident Evil Requiem

Le corps sans organes de Resident Evil Requiem peut être rencontré assez rapidement une fois l’aile est du centre de soins de Rhodes Hill rendue accessible. Il se trouve dans la salle d’examen, au rez-de-chaussée et il détient le précieux bracelet d’identification Nv.2.

Pourtant, ce n’est que plus tard que vous pourrez vous en occuper. Il faut récupérer deux organes, un cœur artificiel et des poumons artificiels, et ce ne sera possible qu’à partir du moment où vous aurez récupéré le bracelet d’identification Nv.1 au premier étage de l’aile est, sur le corps gisant dans le couloir adjacent au Bureau du chercheur en chef.

Récupérer les poumons artificiels

Les poumons se trouvent dans la boîte de transport d’organes, dans le Garage de l’aile ouest, à l’arrière d’un camion frigorifique. Pour ouvrir la boîte, il faut procéder à une manipulation précise, décrite dans le document « Ouvrir la boîte de transport d’organe ».

Ce document se trouve en récompense de l’ouverture du meuble de combinaison du Bureau du chercheur en chef, dans le Carnet relié en cuir.

Devant la boîte de transport d’organes, commencez déjà par faire pivoter la boîte pour ouvrir son boîtier à l’arrière. Ensuite, faites comme suit :

Tournez le gros bouton rond sur « Hand » ;

Faites monter le taquet de droite à la barre du milieu ;

Mettez le bouton jaune 2 sur position basse ;

Mettez le bouton jaune 5 sur position basse ;

Tournez le gros bouton rond sur « Auto »

Vous voilà en possession des poumons. En partant, faites attention au conducteur de l’engin de chantier qui va vous foncer dessus. Sortez vite votre arme et tirez sur le conducteur pour le tuer et ainsi éviter la catastrophe.

Récupérer le cœur artificiel

Le cœur artificiel vous attend quant à lui dans la Chambre froide du rez-de-chaussée de l’aile ouest. Peut-être avez-vous déjà essayé de l’ouvrir lors de votre premier passage devant, en tournant la vanne qui a fini par devenir inutilisable.

Pour quand même arriver à ouvrir la porte, vous devrez avoir sur vous la Clé plate, posée à côté du point de sauvegarde dans le Bureau du concierge, accessible juste après avoir ouvert l’accès au reste de l’aile ouest avec le bracelet d’identification Nv.1. Une fois la clé dans votre inventaire, déverrouillez la Chambre froide et entrez.

Une fois à l’intérieur, vous n’aurez pas à chercher bien longtemps puisque le cœur artificiel sera suspendu à un crochet au milieu de la pièce.

Obtenir le bracelet d’identification Nv.2

Maintenant que vous avez les deux objets en votre possession, retournez à la salle d’examen et examinez le corps. Commencez par mettre les poumons, puis le cœur. Le corps va ainsi soudainement prendre vie, et vous voici devant un nouveau zombie à tuer.

Occupez-vous en puis, sur son cadavre, récupérez le bracelet d’identification Nv.2. Il vous permettra de poursuivre l’histoire en vous rendant dans l’Unité d’isolement, afin d’y récupérer le troisième quartz.

Pour d’autres astuces, soluces, ou informations sur les collectibles, rendez-vous sur notre guide complet de Resident Evil Requiem.