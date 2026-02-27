Solution du meuble à combinaison du bureau du président

Avant toute chose, et dès votre arrivée dans le Bureau du président, vous aurez à négocier la présence d’un zombie. Le mieux est de le tuer vu que vous devrez faire quelques actions dans cette pièce. Une fois tranquille, le meuble à combinaison vous attend dans un coin. Maintenant, il faut trouver la combinaison.

Pour commencer, passez dans la petite pièce où se trouve le bureau. Dessus, vous trouverez un crayon. Ramassez-le.

Revenez dans la première partie de la pièce et examinez le carnet déchiré sur la table basse. Sortez votre crayon et passez sur toute la surface de la page jusqu’à ce que vous puissiez lire parfaitement la combinaison.

Examinez enfin le meuble pour entrer la combinaison Lune – Soleil – Étoile – Lune. Vous ouvrirez ainsi le coffre-fort dans lequel repose le quartz lunaire.

Retrouvez d’autres informations, astuces, collectibles et autres secrets de Resident Evil Requiem sur notre guide complet du jeu.