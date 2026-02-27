Code du meuble à combinaison du bureau du président – Resident Evil Requiem
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Alexis
Pour espérer s’échapper du centre de soins de Rhodes Hill de Resident Evil Requiem, Grace doit rassembler trois quartz pour les insérer dans la porte du hall central. Le premier s’obtient en résolvant une combinaison dans le bureau du président, au 1ᵉʳ étage de l’aile ouest. Nous vous indiquons ici quelle séquence rentrer pour obtenir le quartz tant désiré.
Solution du meuble à combinaison du bureau du président
Avant toute chose, et dès votre arrivée dans le Bureau du président, vous aurez à négocier la présence d’un zombie. Le mieux est de le tuer vu que vous devrez faire quelques actions dans cette pièce. Une fois tranquille, le meuble à combinaison vous attend dans un coin. Maintenant, il faut trouver la combinaison.
Pour commencer, passez dans la petite pièce où se trouve le bureau. Dessus, vous trouverez un crayon. Ramassez-le.
Revenez dans la première partie de la pièce et examinez le carnet déchiré sur la table basse. Sortez votre crayon et passez sur toute la surface de la page jusqu’à ce que vous puissiez lire parfaitement la combinaison.
Examinez enfin le meuble pour entrer la combinaison Lune – Soleil – Étoile – Lune. Vous ouvrirez ainsi le coffre-fort dans lequel repose le quartz lunaire.
Retrouvez d’autres informations, astuces, collectibles et autres secrets de Resident Evil Requiem sur notre guide complet du jeu.
Toutes les combinaisons de coffre-fort – Resident Evil Requiem
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 27/02/2026