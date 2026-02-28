Où trouver la dernière énigme de Resident Evil Requiem ?

La dernière énigme de Resident Evil Requiem est énoncée dans l’onglet Défis du menu Bonus, sur l’écran titre, ou dans le menu pause, une fois une partie lancée. Elle promet une récompense de 20 000 PC, et voici ce qu’elle dit : « Permettre au duo adorable d’entendre la voix ».

Avant d’entrer dans les détails de l’énigme, sachez qu’à l’heure actuelle, tout Internet est en train de chercher une réponse finale. Maintenant, prenons étape par étape le déroulé de cette excitante quête.

Ramasser et scanner la main coupée

Tout commence au moment de quitter le sous-sol du centre de soins de Rhodes Hill. Vous voici de retour au rez-de-chaussée, devant la porte d’ascenseur qui a scellé la course-poursuite avec la Fille. Avec Emily dans les bras, et avant de repartir, jetez un œil au sol. La main de la Fille, coupée par l’ascenseur, peut être ramassée. Récupérez-la.

Allez ensuite déposer Emily sur le canapé de la salle de sauvegarde du Hall central puis, en possession de la main, allez scanner la main coupée à un microscope laser. Il s’agit de l’appareil qui vous permet d’analyser les échantillons de sang.

Réussissez le mini-jeu d’analyse des atomes en faisant comme suit :

Sélectionnez l’atome au centre de la figure ;

Sélectionnez un des deux atomes grisés reliés à deux autres atomes grisés ;

Sélectionnez le deuxième atome relié à deux autres atomes grisés ;

L’analyse va se valider en affichant un étrange message « Joue avec moi », accompagné d’une séquence de lettres, correspondant à l’ARN de la main coupée : GGC AAG AUA ACG UGU CAU.

Décrypter le sens des lettres G, C, U

Cette mystérieuse séquence marque véritablement le début de cette énigme complexe. La première chose est de savoir à quoi font référence les lettres. Et à ce sujet, des endroits et documents bien précis du jeu nous donne des informations. Chaque lettre est suivie d’un nombre plus ou moins élevé.

La lettre G

Sur le microscope laser du Labo d’analyses sanguines, on peut voir une étiquette au moment d’analyser un objet : « G = 150 000 000″.

La lettre U

Un autre nombre s’avère intrigant, et il est plutôt bien caché. Il faut attendre d’avoir rejoint le Salon VIP, après avoir laissé Emily dans l’hélicoptère. Sur le bureau de ce salon VIP repose un sablier. Prenez-le et inclinez-le de sorte que le sable coule. Vous verrez alors apparaître un « U = 380 000 », sur la base du côté où le sable est en train de se vider.

Mais la clé de tout cela nous est livrée par le document « Analyse sanguine de Grace Ashcroft ». Sur la dernière ligne du document, il est inscrit : « C = 4,2 al ». Le « al » fait référence aux « années lumières ». Et il s’avère que chaque nombre représente une distance par rapport à la Terre, ce qui fait que chaque lettre est liée à un élément précis :

G = La distance approximative Terre- Soleil ;

; C = La distance qui nous sépare d’Alpha du Centaure , l’étoile la plus proche de notre planète ;

, la plus proche de notre planète ; U =La distance approximative Terre-Lune.

Trois éléments qui font directement référence aux boutons des meubles à combinaison du Bureau du président, du Bureau du chercheur en chef, et du Bureau du chef de la sécurité. Sauf qu’il nous reste à trouver quel est le sens de la lettre A.

À quoi fait référence la lettre A ?

Faisons une ellipse jusqu’à Raccoon City, plus précisément le centre, après les événements du commissariat. En avançant avec Leon, vous aurez un combat de boss face au Tyran. Une fois celui-ci hors d’état de nuire, n’allez pas à l’orphelinat et allez plutôt sur le terrain de basket à côté de la zone de boss.

La tête de Charlie, mascotte du magasin Toy Uncle, est au centre du terrain. Remarquez aussi qu’un panier de basket est couché par terre. Avec Leon, et grâce à ses pieds, poussez la tête de Charlie pour la faire passer à travers l’arceau du panier. Vous entendrez alors un clic.

A présent, retournez dans le petit local à l’arrière de l’armurerie Kendo, où vous avez visionné une cinématique des souvenirs de Leon. Au milieu de gravats, dans un coin de la pièce, vous pouvez interagir avec la figurine sans tête du Toy Uncle. En l’examinant, vous obtenez le message : « Ignorez le A ». Nous avons donc a priori notre réponse : « A » doit être omis pour résoudre la dernière énigme.

Entendre la voix de la petite fille

Nous avons à présent toutes les cartes en main pour la prochaine étape. Vu que chaque lettre concerne une touche de meuble de combinaison, nous disposons d’un code à entrer sur l’un d’entre eux. Et il se trouve que l’on peut à nouveau interagir avec le meuble à combinaison du Bureau du chercheur en chef, au 1ᵉʳ étage de l’aile est, une fois ouvert.

Attention, il faut forcément avoir scanné la main coupée pour pouvoir de nouveau rentrer un code sur le meuble. Autrement dit, la manipulation n’est pas réalisable avant d’avoir le troisième quartz dans son inventaire. En se fiant aux lettres, à leur sens, et à l’ordre donnée par la séquence ARN de la main, voici la combinaison à entrer :

Combinaison : Soleil – Soleil – Étoile – Soleil – Lune – Étoile – Soleil – Lune – Soleil – Lune – Étoile – Lune

Une fois la séquence correctement rentrée, une voix de petite fille retentit… et nous voici au bout de ce que l’on sait actuellement sur cette énigme. Énormément de théories ont pu naître, la plupart rapidement étouffées :

Laisser en vie les deux zombies chanteuses et faire retentir la voix

Attirer les deux zombies chanteuses près du meuble et faire retentir la voix

Faire retentir la voix avec Emily dans les bras

Éteindre toutes les lumières possibles et faire retentir la voix

et bien d’autres encore…

Retrouvez d’autres puzzles, codes de coffres-forts et autres collectibles sur notre guide complet de Resident Evil Requiem.