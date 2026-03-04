Aiguiser la hache de Leon à l’infini

Les séquences jouées avec Leon dans Resident Evil Requiem requièrent régulièrement l’utilisation de la hache. Que ce soit pour achever des ennemis, les éliminer discrètement en un coup, ou bien pour parer les attaques, y compris celles des boss, elle s’avère très importante.

Chaque action fait baisser sa jauge de durabilité, et vous pouvez très facilement la faire remonter en aiguisant la hache avec une pierre. Pour ce faire, rien de plus simple : maintenez la touche de parade enfoncée puis appuyez sur la touche de rechargement. Leon va alors frotter la pierre sur la hache, ce qui remplira à fond la barre de durabilité.

Notez que cette action est réalisable à l’infini, alors n’hésitez pas à le faire entre deux combats, ou lorsque vous avez un peu de temps durant l’un d’entre eux. Si vous êtes à la recherche d’autres astuces, informations ou guides sur Resident Evil Requiem, n’hésitez pas à aller consulter notre guide complet du jeu.