Comment aiguiser sa hache avec Leon – Resident Evil Requiem
Contrairement à Grace et ses couteaux qui finissent toujours par se casser, Leon dispose non seulement d’un arsenal d’armes à feu redoutable, mais aussi d’une hache très précieuse pour la partie corps à corps. Seulement, si l’outil n’ira jamais se briser définitivement, l’utiliser puise dans une barre de durabilité et si vous n’y remédiez pas, la hache va perdre en efficacité. Une action toute bête prévue dans Resident Evil Requiem vous permet de préserver son tranchant en toutes circonstances.
Aiguiser la hache de Leon à l’infini
Les séquences jouées avec Leon dans Resident Evil Requiem requièrent régulièrement l’utilisation de la hache. Que ce soit pour achever des ennemis, les éliminer discrètement en un coup, ou bien pour parer les attaques, y compris celles des boss, elle s’avère très importante.
Chaque action fait baisser sa jauge de durabilité, et vous pouvez très facilement la faire remonter en aiguisant la hache avec une pierre. Pour ce faire, rien de plus simple : maintenez la touche de parade enfoncée puis appuyez sur la touche de rechargement. Leon va alors frotter la pierre sur la hache, ce qui remplira à fond la barre de durabilité.
Notez que cette action est réalisable à l’infini, alors n’hésitez pas à le faire entre deux combats, ou lorsque vous avez un peu de temps durant l’un d’entre eux. Si vous êtes à la recherche d’autres astuces, informations ou guides sur Resident Evil Requiem, n’hésitez pas à aller consulter notre guide complet du jeu.
