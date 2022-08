Gamescom 2022 : Voici le résumé complet des annonces de l’Opening Night Live (Dead Island 2, Hogwarts…)

La Gamescom ouvre ses portes le 24 août, mais avant cela, on a eu droit à la désormais traditionnelle cérémonie d’ouverture avec l’Opening Night Live. Le show porté par Geoff Keighley nous réserve bien souvent des surprises, accompagnés par des « World Premiere » plus ou moins excitants, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y en avait cette année. La conférence a duré deux heures et nous a montré plus d’une trentaine de jeux, avec pas mal de nouvelles licences à la clé et des retours inattendus (non, on ment, merci les fuites). Voici donc le résumé complet de l’Opening Night Live de la Gamescom 2022.

La fête de la CGI

On doit bien avouer que l’on n’a pas vraiment compris par quoi on a commencé. Leslie Benzies, ancien de chez Rockstar, nous a présenté son projet nommé Everywhere, qu’on a bien du mal à définir. Sorte de métaverse sans vraiment en être un, mélangé à un Fortnite bac à sable mais toujours avec une ambition de mise en scène…

Le projet est vraiment difficile à décrire. On est peut-être en face d’un jeu qui va changer l’industrie ou qui va se révéler être un grand pétard mouillé (on est dans le camp des pessimistes), mais on sait déjà que l’on pourra découvrir cela en 2023. On a hâte (un peu).

On sait un peu plus de choses sur Dune Awakening, le jeu de Funcom qui avait déjà été annoncé mais qui n’avait pas encore de nom. Malhreusement, on a du se contenter d’un trailer en CGI, certes très joli, mais qui est un peu chiche en informations pour ce MMO en monde ouvert orienté survie.

On a eu droit à un petit point hardware par la suite, avec la présentation surprise d’une nouvelle manette PS5, la DualSense Edge. On pourrait qualifier cette dernière de DualSense Pro, ou de DualSense Elite, puisqu’elle ajoutera pas mal d’options, notamment avec la possibilité de bouger et d’enlever les sticks analogiques.

On a pas encore de prix ni de date de sortie pour cette manette, mais ça ne devrait pas tarder.

On l’attendait, The Callisto Protocol était bien au rendez-vous pour nous présenter quelques minutes de gameplay. Entre des mutations et des mises à mort bien sanglantes, les fans de gore ont eut leur dose. Le titre est toujours attendu pour la fin de l’année.

Il fallait bien un Souls-like pour cette conférence, et c’est The Lords of the Fallen qui a rempli ce rôle. Souvenez-vous, en 2014, Lords of the Fallen était l’un des premiers à tenter de recréer la magie des jeux From Software, et une suite avait été annoncée il y a quelques temps. Elle nous revient sous un autre nom, en forme de quasi-reboot, avec un univers qui intrigue toujours.

Mais là encore, que de la CGI à se mettre sous la dent, et zéro gameplay. On sait seulement que le titre arrivera un jour sur PC et consoles de nouvelle génération.

Des dates et des surprises

Changement total d’ambiance avec la présentation de Moving Out 2. Préparez-vous à remettre vos habits de déménageur dans cette suite qui promet d’être plus folle que le premier épisode, et qui arrivera en 2023 sur toutes les plateformes.

Comme promis, Hogwarts Legacy était bien au rendez-vous pour cette Gamescom, avec un trailer assez timide qui s’est contenté de nous présenter l’une des quêtes annexes du jeu. Une bonne excuse pour mettre en avant la magie noire, interdite par les professeurs, mais que l’on pourra bien pratiquer en jeu.

L’autre information de ce trailer, c’est la confirmation d’une édition Deluxe pour le jeu, avec un accès anticipé de 72 heures à la clé. Une édition collector sera aussi présentée aujourd’hui à 15 heures.

Sans grande surprise, New Tales from the Borderlands est venu confirmer son existence ainsi que les informations partagées avec le leak. Il ne s’agit pas d’une suite du premier opus mais bien d’une toute nouvelle histoire, avec un trio de protagonistes déjanté.

Le titre sera toujours épisodique, mais tous les épisodes sortiront en même temps, le 21 octobre prochain sur toutes les plateformes.

Dying Light 2 est passé rapidement pour présenter son premier DLC, Bloody Ties, mais on retiendra surtout la présence de Sonic Frontiers. Le jeu de Sega a eu droit à un trailer massif, avec pas mal de nouveaux environnements et des détails sur l’histoire du jeu.

Mais cette bande-annonce servait aussi à mettre fin aux spéculations autour de la date de sortie. C’est désormais acté, Sonic Frontiers sortira bien le 8 novembre prochain. On assistera donc à un duel de titan entre lui et Kratos, avec God of War Ragnarok qui sort le lendemain.

Quantic Dream était présent durant le show, non pas pour nous parler de Star Wars Eclipse, mais d’Under The Waves, un jeu que le studio édite pour le compte de Parallel Studio.

Le titre se présente comme un jeu d’aventure narratif qui nous entrainera dans les fonds marins. Sortie prévue courant 2023 sur PC et les deux générations de consoles.

Goat Simulator 3 est venu ajouter un peu de folie à la soirée, avec un trailer toujours aussi déjanté qui a montré du gameplay, et Return to Monkey Island nous a confirmé qu’il arriverait le 19 septembre prochain. Et oui, déjà.

Le studio Unknown Worlds a présenté sa toute nouvelle licence, baptisée Moonbreaker, qui promet d’être bien différente de Subnautica. On est ici en face d’un jeu de stratégie en temps réel, avec des figurines à collectionner et à peindre entièrement avec un système de personnalisation très poussé.

Moonbreaker passera d’abord par une phase d’accès anticipé, qui débutera le 29 septembre sur PC. Le jeu aura un système de saisons avec des mises à jour massives tous les quatre mois, et de nouvelles figurines à obtenir.

Et ce n’est pas fini côté nouvelles licences, car on a pu découvrir le premier trailer de Friends vs Friends, un FPS coloré basé sur du deck-building et des combats rapides. On ne sait pas quand ça sort, mais avec une telle direction artistique, on le surveillera.

Bien moins coloré, Lies of P a fait son grand retour pendant la conférence, et quel retour. Le Pinocchio façon Bloodborne semble être nettement plus ambitieux que ce que l’on aurait pu croire, et ce trailer de gameplay a fait grimper les attentes d’un cran.

Surtout que l’on sait maintenant que le titre sera disponible dans le courant de l’année prochaine, mais aussi qu’il arrivera Day One sur le Xbox Game Pass, rien que ça.

Si Dune Awakening ne vous suffit pas côté jeu de survie, vous pourrez vous pencher sur Stranded: Alien Dawn, où on devra gérer la vie d’un petit groupe au sein d’une planète hostile. Début de l’accès anticipé sur PC dès le mois d’octobre.

Au rayon des nouvelles licences, Atlas Fallen fait partie de celles qui se sont fait le plus remarquer, grâce à un joli trailer qui a laissé entrevoir quelques images de gameplay en conclusion, qui donnaient franchement envie. On retrouve Focus Entertainment et Deck 13 à la barre de ce nouvel action-RPG qui sera jouable en coopération et qui arrivera en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series

Homeworld 3 était aussi là pour montrer une nouvelle vidéo, et HoYoverse a eu droit à son petit segment. Cela a commencé avec un nouveau trailer présentant la mise à jour 3.0 de Genshin Impact, qui arrive aujourd’hui, puis avec quelques images de Honkai: Star Rail, son RPG qui n’a toujours pas donné de date de sortie.

High on Life était aussi au rendez-vous avec un combat de boss aussi déjanté que prévu, et le jeu The Expanse de Telltale était aussi de la partie avec ses premières images de gameplay, qui nous laissent un peu mieux apprécier l’ambiance oppressante de cette aventure narrative.

En parlant d’oppression, on en a beaucoup ressenti devant le trailer de Killer Klowns from Outer Space: The Game, qui a de quoi réveiller en nous la peur des clowns.

Le jeu présentera un gameplay multijoueur en ligne asymétrique en 3 contre 7 inspiré par le film d’horreur du même nom, et sa sortie est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series début 2023.

Des trailers énigmatiques, on en a eu pendant cette conférence, et ce n’est pas Wyrdsong qui nous fera dire le contraire. Ce RPG en monde ouvert a simplement été annoncé avec un teaser mystérieux, mais il mérite notre attention car il est développé par un studio composé de vétérans de l’industrie ayant travaillé sur Skyrim, les Fallout, ou The Outer Worlds.

Le jeu est en développement sur l’Unreal Engine 5, mais on n’a aucune information sur sa date de sortie.

Gotham Knights nous en a dit un peu plus sur son casting de vilains, avec la présence de Harley Quinn, mais l’information à retenir ici, c’est que le jeu ne sortira pas le 25 octobre comme prévu.

Pas de panique, le jeu n’est pas repoussé, mais avancé. Eh oui, vous pourrez jouez au titre 4 jours plus tôt, le 21 octobre. C’est toujours ça de pris n’est-ce pas ?

Plein de nouvelles licences à découvrir

Vous voulez une suite à Ghost of Tsushima ? Eh bien ce n’est pas pour tout de suite, mais on pourra se rabattre sur Where Winds Meet, un nouvel action-RPG en monde ouvert qui a fait sensation.

Direction la Chine ici, avec des éléments plus mystiques et une très grande liberté accordée au joueur. On pourra même marcher sur l’eau, grimper sur des falaises, battre plusieurs ennemis en un clin d’oeil… Le résultat est assez impressionnant, et il nous tarde d’en savoir plus.

Park Beyond nous a proposé de réaliser nos rêves les plus fous en construisant un parc d’attraction complétement déjanté, et on passera rapidement sur Warhammer 40.000: Darktide et sa création de personnage.

Blacktail nous a un peu plus intéressé puisqu’il s’agit encore d’une nouvelle licence, qui nous plongera au coeur du mythe de Baba Yaga. Ce sera à nous de décider si l’on souhaite devenir une bonne ou une mauvaise sorcière, dans un contexte mythologique et fantastique qui intrigue.

On sait maintenant que le titre arrivera dès cet hiver, sans plus de précision.

Phantom Hellcat nous a aussi surpris avec un bref trailer de gameplay, qui nous montre ce jeu d’action décrit comme étant inspiré par NieR, et dans lequel on suit Jolene, une jeune femme qui va tenter de retrouver sa mère, élevée par un mystérieux ennemi.

Pas de date de sortie, mais il arriver sur les deux générations de consoles et sur PC.

Dorf Romantik est rapidement passé pour nous offrir un peu de respiration et nous annoncer sa sortie sur Switch, avant que l’on retourne à l’horreur avec The Outlast Trials. On a pu voir un trailer de gameplay pour le jeu, mais on retiendra surtout sa bêta fermée, qui aura lieu du 28 octobre au 1er novembre.

Embark Studios aurait du nous parler d’ARC Raiders, mais étant donné que le projet à du retard, c’est le FPS compétitif The Finals qui a été remis sur le devant de la scène avec un premier teaser très bref. On en apprendra plus à son sujet en septembre avec des premières phases de tests.

La soirée s’est achevée avec la présentation du pas très secret Dead Island 2, qui fait son retour d’entre les morts 8 ans après son premier trailer. L’arlésienne nous a fait une frayeur en nous montrant d’abord un trailer en CGI, mais on a bien eu droit à quelques images in-game par la suite.

De notre côté, nous avons pu voir en avance ce Dead Island 2 à l’occasion d’une présentation à la presse, et on vous livre déjà notre premier aperçu sur le jeu ainsi qu’une interview exclusive en compagnie de membres du studio derrière cet épisode.

Voilà qui concluait une soirée riche en annonces, avec un rythme solide et quelques surprises dans le lot malgré les fuites de ces derniers jours. Une conférence qui était donc plutôt appréciable, sans pour autant avoir un jeu vraiment majeur à retenir (la faute à trop de trailers en CGI), en dehors de belles révélations et du retour de Dead Island 2 (et c’est déjà pas mal).