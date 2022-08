Dying Light 2 dévoile un trailer pour son premier gros DLC Bloody Ties

Le premier DLC scénaristique de Dying Light 2, Bloody Ties, a dévoilé un premier trailer lors de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2022. Ça promet d’être sanglant.

Bienvenue dans le Hall du Carnage

Dans Bloody Ties, les joueurs pourront prolonger leur aventure zombifique dans Dying Light 2 avec un DLC nous transportant dans le Hall du Carnage. Construit sur les ruines d’un vieil opéra, ce lieu est présenté comme l’épicentre de la mort, de la richesse et de la splendeur grâce à de nouveaux environnements incroyables.

Cela se traduit donc par de nouveaux défis, de nouvelles quêtes, des nouveaux types d’armes et de nouveaux personnages. On peut donc voir ça comme un nouveau colisée post-apocalyptique où l’on affrontera moultes bandits et zombies.

Dying Light 2 Stay Human: Bloody Ties sera disponible le 13 octobre prochain. Eh oui, contrairement à ce qu’avait annoncé Techland, le DLC est repoussé au mois d’octobre alors qu’il était initialement prévu pour le mois de septembre.