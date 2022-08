Hogwarts Legacy verse dans la magie noire dans son dernier trailer et dévoile son édition Deluxe

Hogwarts Legacy a été discret pendant longtemps, bien trop longtemps aux yeux de celles et ceux qui l’attendent. L’annonce de son report n’a donc pas forcément été une surprise, mais on pouvait se réjouir de voir qu’une date de sortie avait été annoncée dans la foulée. Le titre semble être donc enfin sur la bonne voie, et pour nous le prouver, il a décidé de faire acte de présence durant l’Opening Night Live de la Gamescom. On a donc pu découvrir un nouveau trailer, ce qui est un soit un petit événement, mais pas seulement.

La magie noire amène les problèmes

Ce trailer se focalise avant tout sur l’utilisation de la magie noire, que l’on pourra choisir de pratiquer si on le souhaite. Cela sera cependant bien réprimandé par les professeurs, mais cette magie est visiblement au centre de la quête optionnelle liée à Sebastian Sallow (Sebastian Pallow en français), l’un des compagnons avec qui l’on pourra se lier d’amitié.

Ce Serpentard est lié à une famille à l’histoire bien compliquée (c’est un Serpentard après tout), et vous pourrez l’aider à mieux comprendre ce qu’il se trame, seulement si vous le souhaitez.

Une édition collector présentée demain

Mais ce trailer est aussi l’occasion de confirmer les fuites, avec une édition Deluxe (entre 69,99€ et 84,99€) qui sera bien au programme. Cette édition permettra d’avoir accès aux bonus suivants :

72 heures d’accès anticipé

Le pack Magie Noire avec : Ensemble de cosmétiques de Mage Noir Une monture de Sombral Accès à l’arène de combat de Mage Noir



On sait qu’il y aura aussi une édition collector vendues aux alentours de 299,99€, qui contient les éléments suivants :

Le contenu de la Deluxe Edition

Le calot de Mage Noir

Une baguette magique en taille réelle flottant au-dessus d’un livre

Un boîtier métallique

Le manteau de Kelpy en jeu

Cette édition collector sera présentée dès demain en images.

Hogwarts Legacy sortira le 10 février 2023 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il arrivera plus tard sur Switch.