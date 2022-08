Gotham knights avance sa sortie au 21 octobre (oui oui)

Gotham Knights était présent lors de la cérémonie d’ouverture de la gamescom 2022 pour l’une des annonces les plus surprenantes de ces dernières années. En effet, le jeu a avancé sa sortie. Bon pas la peine de s’enflammer puisqu’il ne s’agit que d’un écart de quatre jours hein.

Gotham Knights

Warner Bros Games Montréal nous avait prévenu que le jeu était passé gold et qu’il ne serait plus repoussé mais cela ne voulait donc pas dire que la date ne pouvait plus changer. Gotham Knights a ainsi avancé sa sortie le 21 octobre 2022 au lieu du 25 et sa nouvelle bande-annonce permettait à la fois d’en voir un peu plus sur la Bat-Family en dehors des costumes en compagnie de Renée Montoya.

Dans elle était surtout consacrée aux nombreux vilains qui tentent de conquérir Gotham en cette période très trouble (ce qui veut dire beaucoup vu le passif de la ville). On peut donc retrouver Harley Quinn, Mister Freeze, Gueule d’Argile ou la Cour des Hiboux qui semblent tous préparer quelque chose.

Gotham Knights arrivera donc le 21 octobre 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series et PC.