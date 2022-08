Accueil » Actualités » Return to Monkey Island lèvera l’ancre le 19 septembre sur PC et Nintendo Switch

On préfère lorsque l’actualité de Return to Monkey Island traite de bonne nouvelles, contrairement au sombre épisode d’harcèlement du mois de juillet dernier. Et celle du jour concerne sa date de sortie, fixée au 19 septembre sur PC et Nintendo Switch, conformément à ce qui a été déclaré sur la scène de l’Opening Night Live de la Gamescom 2022.

Le retour de Guybrush se précise

L’information nous est transmise par Stan, un personnage récurrent de la licence, au cours d’une vidéo où se répand bien entendu l’humour caractéristique de la saga imaginée par Ron Gilbert et Dave Grossman. La courte vidéo représente également l’occasion d’admirer à nouveau la très jolie direction artistique composée par Rex Crowle, mais ce n’est pas tout.

Stan nous précise aussi que Return to Monkey Island est d’ores et déjà ouvert à la précommande, et que toute personne qui en effectue une se verra gratuitement attribué une armure de cheval, aussi scintillante qu’inutile.

Il reste donc moins d’un mois avant de retrouver notre légendaire Guybrush Threepwood et ses compagnons, une nouvelle fois à la lutte avec LeChuck pour lever le voile sur un mystère qui nous ramènera à Mêlée Island.